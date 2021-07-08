



Продукти, які дають відчуття ситості і сприяють схудненню - 14.07.2021 13:53

Британський лікар-дієтолог Майкл Мослі перерахував продукти, які дають відчуття ситості і сприяють схудненню.

Експерт розповів про користь середземноморської дієти для поліпшення здоров'я і зниження ваги. Ця низкоуглеводная дієта має на увазі вживання необхідної кількості білків, клітковини і корисних жирів. «Вона заснована не на обмеження, а на тому, щоб їсти більше правильних продуктів. Ці смачні продукти не тільки дають відчуття ситості, але і корисні для здоров'я за рахунок вмісту важливих поживних речовин », - сказав Мослі.

Так, серед рекомендованих під час дієти продуктів виявилися яйця. Фахівець радить їсти омлет, яєчню або просто варені яйця з зеленню і пармезаном або з копченим лососем і чилі. Також варто включити в раціон багатий білком грецький йогурт, в який можна додавати ягоди та горіхи. Крім йогурту, можна вибирати і інші продукти, наприклад, невелика кількість нежирного молока. Мослі підкреслює, що необхідно з'їдати достатню кількість білкової їжі в день, оскільки вона прискорює обмін речовин і сприяє спалюванню жиру.

Різноманітні овочі не менш важливі для здорового схуднення. «Їжте багато різнокольорових овочів, від темної листової зелені до яскраво-червоного і жовтого стручкового перцю», - додав лікар. Для смаку в овочі можна додавати трохи пармезану, що містить білок.

Раніше британський дієтолог назвала спосіб зробити звичні страви більш корисними для фігури. Так, вона радить додавати в них яйця, овочі та сир фета.

Платинова Буковина

Всі новини