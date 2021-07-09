



Як вибрати ягоди? - 09.07.2021 12:19

Шеф-кухар Олександр Бурлов пояснив, як правильно вибирати сезонні ягоди.

Експерт розповів, що при виборі черешні потрібно звертати увагу на її ніжку: якщо вона зелена, то ягода стигла і смачна. Якщо ж ніжка вже не зелена і дуже легко відділяється від черешні, то ягода переспів. Найсмачнішим сортом, за його словами, вважається азербайджанська черешня, а вірменські сорти - самі кислі і найкраще підходять для приготування соусів і компотів.

«Чим більше кулінарне роздолля, тим більше ми їмо» Як їжа змінює нашу свідомість, поведінку і заважає худнути - розповідає нейробіолог

Влітку починається сезон ще однієї ягоди - агрусу. Бурлов стверджує, що визначити стиглий плід можна по коричневого кольору. Зберігати урожай можна не в холодильнику, а при кімнатній температурі, щоб він дозрівав.

Полуницю Бурлов рекомендує вибирати за кольором і зовнішнім виглядом: смачна і соковита ягода повинна бути насиченого кольору, цілою і з яскравою і щільною ніжкою. З малиною потрібно дотримуватися того ж принципу і звертати увагу на щільність ягоди і наявність дефектів. Є малину найкраще з куща, оскільки зібраний урожай швидко псується.

Лохину шеф-кухар радить промивати в гарячій воді: він вважає, що так розкривається смак ягоди. Вживання лохини сприяє зниженню рівня холестерину в крові і підвищенню концентрації уваги. Однак дієтологи не рекомендують з'їдати більше 100 грамів ягоди на добу.

Читайте також: Лікарі назвали приховану ознаку високого холестерину

Платинова Буковина

Всі новини