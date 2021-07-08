



У президента Зеленського падає рейтинг - 08.07.2021 12:09

У президента Володимира Зеленського спостерігається незначне падіння рейтингу. Про це на прес-конференції повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Вадим Денисенко, представляючи результати опитування, проведеного UIF за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп".

Денисенко зазначив, що зараз за Зеленського як кандидата на виборах президента готові проголосувати 30% опитаних (мова йде про тих, хто визначився і готовий йти на вибори).

Місяць тому за чинного президента готові були проголосувати 33% респондентів, тобто це падіння рейтингу - "відскік", тому поки не можна говорити про тенденцію.

Скільки голосів серед опитаних зібрали інші політики:

екс-президента і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка підтримали 14% опитаних;

співголова "ОТЗЖ" Юрій Бойко отримав 13% голосів;

лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 11%;

голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко - 8%;

екс-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана підтримали 7% опитаних;

власника телеканалу "Наш" Євгена Мураєва на виборах президента готові підтримати 5% українців;

народний депутат від "ОТЗЖ" Віктор Медведчук отримав 3% голосів, хоча в лютому його підтримували 6% опитаних;

голова ВР Дмитро Разумков на президентських виборах зібрав би 3% голосів;

за мера Києва Віталія Кличка свої голоси віддали б 3% українців;

а за проросійського блогера Анатолія Шарія - проголосували б лише 2% опитаних.

Денисенко повідомив, що у всіх регіонах, крім Донбасу, Зеленський займає перше місце. На Донбасі він відстає від Бойко, при цьому на півдні України рейтинги Зеленського і Бойко фактично зрівнялися.

ХТО БИ ВИГРАВ У ДРУГОМУ ТУРІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Якби до другого туру виборів президента Зеленський вийшов би разом Порошенко, то він виграв би вибори з результатом 66% проти 34% серед тих, хто визначився і піде на вибори. У той же час майже 30% опитаних заявили, що при такій ситуації вони б не пішли на вибори;

в парі "Зеленський - Бойко" нинішній президент переміг би з результатом 67% проти 33%, а 24% українців не пішли б на вибори;

У парі "Зеленський - Тимошенко" Зеленський виграв би з результатом 65% проти 35%.

"На сьогоднішній день фактично немає жодного кандидата в президенти, у якого б Зеленський не вигравав з досить вагомою перевагою в другому турі президентських виборів", - підкреслив Денисенко.

За його словами, був зроблений опитування в варіанті, коли б Зеленський не брав участі у виборах у другому турі. Тоді б у парі "Порошенко - Бойко" Порошенко б програв з результатом 48% проти 52% у Бойка.

У парі "Порошенко - Тимошенко" Порошенко також програє - 46% проти 54% у Тимошенко. У парі "Тимошенко - Бойко" Бойко програє з результатом 45% проти 55% у Тимошенко.

Крім того, як показало опитування, 46% українців вважають, що в 2021 році необхідно проводити дострокові парламентські вибори, а позачергові президентські вибори хочуть тільки 38% опитаних.

Опитування проведене Українським інститутом майбутнього спільно з "Нью імідж маркетинг груп" з 18 по 28 червня. Було опитано 2,4 тис. Осіб методом face to face. Статистична похибка не перевищує 2,05%.

Платинова Буковина

Всі новини