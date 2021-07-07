Де в людині зберігається коронавірус?- 07.07.2021 11:19
Вчені знайшли резервуар коронавируса в організмі людини
Бразильські вчені прийшли до висновку, що резервуаром поширення коронавирусной інфекції в організмі людини є слинні залози. Про це йдеться в науковій статті, яка опублікована у виданні The Journal of Pathology.
Дослідники проаналізували зразки трьох типів слинних залоз (привушних, піднижньощелепних і малих) у дорослих пацієнтів, які померли від COVID-19. В результаті вони прийшли до висновку, що саме тканини, відповідальні за виробництво і виділення слини, служать резервуарами для інфекції. Вчені спостерігали не тільки присутність патогена, а й його реплікацію в клітинах.
За словами одного з авторів дослідження Бруно Фернандес Матуку, справжнє відкриття може допомогти пояснити, чому SARS-CoV-2 володіє такою високою заразністю. Раніше вважалося, що тільки віруси, що викликають поширені захворювання, такі як герпес, використовують слинні залози в якості резервуарів.
У червні вчені Вашингтонського університету в Сент-Луїсі визначили, що SARS-CoV-2 здатний знаходити альтернативні способи зараження клітин людини, навіть якщо у тих відсутній ангіотензин-перетворює фермент ACE2 - рецептор, службовець точкою входу вірусу в клітину. Зокрема, стало відомо, що через черговий мутації вірус здатний інфікувати спочатку несприйнятливі до нього клітини аденокарциноми людини H522.
Раніше дослідники визнали, що коронавірус SARS-CoV-2 вже на ранніх етапах пандемії мав високу пристосованість до клітин людини, що відрізняє його від інших зоонозних вірусів.
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