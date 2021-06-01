Епідемія коронавируса вже вражала людство більше 20 тисяч років тому

- 21.06.2021 13:43
Епідемія коронавируса вже вражала людство більше 20 тисяч років тому

Міжнародна група вчених виявила свідоцтва епідемії невідомого коронавируса або схожого з ним патогена, яка вразила регіон Східної Азії більше 20 тисяч років тому. Генетичні сліди спалаху досі присутні в геномах людей, що живуть в цьому регіоні. Результати дослідження опубліковані в журналі Current Biology.

Дослідники проаналізували дані проекту 1000 Genomes Project, який є найбільшим загальнодоступним каталогом загальних генетичних варіацій людини. Їх метою було з'ясувати, чи дійсно стародавні Коронавірусние епідемії, якщо такі були, могли якось вплинути на сприйнятливість людини до дії вірусів, включаючи SARS-CoV-2, в даний час.

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Відомо, що природний відбір в минулому сприяв поширенню в людській популяції таких генів, які кодували білки, фізично взаємодіють з вірусами (virus-interacting proteins, VIP) і сприяли захисту від інфекцій, зменшуючи тяжкість захворювань. Вчені шукали характерні сліди такого відбору в 420 білках, взаємодіючими з коронавірусами (CoV-VIP), серед 26 різних людських популяцій.

Серед всіх CoV-VIPов 332 білка взаємодіяли з SARS-CoV-2, а 88 згадувалися в науковій літературі як пов'язані з різними Коронавірусние інфекціями (SARS-CoV-1, MERS і HCoV-NL63, викликає помірну ГРВІ). Виявилося, що частота таких генів значно збільшена в багатьох популяціях Східної Азії, що не спостерігається в інших груп людей. Це вказує на виникнення і інших коронавірусних епідемій в регіоні в минулому.

Так, 42 гена, пов'язаних з коронавірусів, піддавалися скоординованого природному відбору близько 25 тисяч років тому, що відповідає приблизно 900 поколінням. Однак дослідники не можуть виключити, що причиною відбору міг стати інший невідомий в даний час тип вірусів, який взаємодіяв з людськими білками так само, як і коронавіруси.

Серед цих 42 CoV-VIPов виявилося багато тих варіантів, що впливають на перебіг COVID-19 серед сучасного населення. Мутації, що володіють Провірусна або, навпаки, захисними ефектами, зачіпають ті фрагменти генів, що знаходяться поруч з регуляторними областями, активними в легких і інших тканинах, на які впливає SARS-CoV-2. У той же час автори статті підкреслюють, що результати не уявляють доказів будь-яких відмінностей в спекотних і генетичної сприйнятливості в будь-якої людської популяції.

Всі сучасні Коронавірусние спалаху, включаючи SARS, MERS і COVID-19, відбуваються зі Східної Азії. Як показує дослідження, цей регіон, ймовірно, служив природним резервуаром коронавирусов протягом останніх 25 тисяч років.

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