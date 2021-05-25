



Ольга Бузова на сцені МХАТ:добре що Станіславський до цього не дожив - 11.06.2021 11:08

Російський актор Сергій Безруков оцінив гру поп-співачки і телеведучої Ольги Бузової на сцені МХАТ імені Горького в новій постановці «Чудесний грузин». Артист поділився своєю думкою в Instagram.

Безруков опублікував відео з підведення підсумків фестивалю «Фабрика Станіславського». Він виголосив промову, в якій прокоментував спектакль з Бузової. Відзначається, що народний артист Росії не став озвучувати ім'я виконавиці, проте все зрозуміли, про кого йшлося.

«Добре, що Костянтин Сергійович Станіславський до цього не дожив. Хоча його присутність з нами завжди. І він, напевно, з відчаєм дивиться на те, що відбувається на театральній сцені зараз. І з якою надією він дивиться на нашу "Фабрику". Як ми його згадали. Він, напевно, говорить: "Хоч ці не підкачали" », - заявив Безруков. В ході свого монологу актор також подякував усім присутнім за те, що вони вважали за краще відвідати даний захід замість спектаклю МХАТ.

У неділю, 6 червня, Ольга Бузова розповіла, що зіграє в постановці МХАТу. Пізніше художній керівник театру Едуард Бояка пояснив запрошення скандальної поп-зірки. «Нам потрібен був образ, ворхолівський образ, образ людини, який належить масовій культурі, фактично починає диктувати порядок медійну, який одержує неймовірну владу. Сказати, що ми не думали про хайп, напевно, значить збрехати », - заявив він.

Платинова Буковина

Джерело: НА фото Ольга Бузова на репетиції спектаклю

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