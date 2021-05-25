Ольга Бузова на сцені МХАТ:добре що Станіславський до цього не дожив

- 11.06.2021 11:08
Ольга Бузова на сцені МХАТ:добре що Станіславський до цього не дожив

Російський актор Сергій Безруков оцінив гру поп-співачки і телеведучої Ольги Бузової на сцені МХАТ імені Горького в новій постановці «Чудесний грузин». Артист поділився своєю думкою в Instagram.

Безруков опублікував відео з підведення підсумків фестивалю «Фабрика Станіславського». Він виголосив промову, в якій прокоментував спектакль з Бузової. Відзначається, що народний артист Росії не став озвучувати ім'я виконавиці, проте все зрозуміли, про кого йшлося.

«Добре, що Костянтин Сергійович Станіславський до цього не дожив. Хоча його присутність з нами завжди. І він, напевно, з відчаєм дивиться на те, що відбувається на театральній сцені зараз. І з якою надією він дивиться на нашу "Фабрику". Як ми його згадали. Він, напевно, говорить: "Хоч ці не підкачали" », - заявив Безруков. В ході свого монологу актор також подякував усім присутнім за те, що вони вважали за краще відвідати даний захід замість спектаклю МХАТ.

У неділю, 6 червня, Ольга Бузова розповіла, що зіграє в постановці МХАТу. Пізніше художній керівник театру Едуард Бояка пояснив запрошення скандальної поп-зірки. «Нам потрібен був образ, ворхолівський образ, образ людини, який належить масовій культурі, фактично починає диктувати порядок медійну, який одержує неймовірну владу. Сказати, що ми не думали про хайп, напевно, значить збрехати », - заявив він.

Платинова Буковина

Джерело: НА фото Ольга Бузова на репетиції спектаклю

Ключові слова: Сергій Безруков про Бузову, Бузова на сцені МХАТ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Оголошено лауреата Букерівської премії Французький письменник Давид Діоп
- 11.06.2021 12:13
Порошенко закликав замінити Мінські угоди Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що Мінські угоди необхідно
- 09.06.2021 11:04
Сорочинський ярмарок 2021: коли, де та як? Наймасштабніший і найвідоміший в Україні та за її межами, найулюбленіший українцями ярмарково-виставковий
- 08.06.2021 12:39
Во время экскурсии на водопад погиб школьник 12-летний ученик шестого класса одной из львовских школ
- 02.06.2021 12:49
Жінка заморила голодом мільйонера і села на 28 років Лінду Рікард визнали винною у вбивстві Сутерана і засудили до
- 01.06.2021 09:24
Фейки та чутки про коронавірус
- 01.06.2021 02:39
На Буковині слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо працівниці ломбарду Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що з серпня 2019 року раніше судима за вчинення
- 31.05.2021 12:41
Депутата вигнали з засідання парламенту через вузькі брюки Колега депутата Хусейн Амар (Hussein Amar) висловив претензії до її зовнішнього вигляду. Він звернув увагу на
- 31.05.2021 12:20
Слідчі поліції повідомили про підозру чернівчанину у викраденні мотоцикла у ніч з 17 на 18 травня цього року до поліції звернувся 21-річний чернівчанин і повідомив про
- 25.05.2021 11:45
Іспанія запрошує всіх щеплених туристів. Іспанія відкриває кордони для всіх туристів, у кого є вакцина від коронавируса, 7 червня
- 25.05.2021 09:59

Всі новини