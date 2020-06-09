Порошенко закликав замінити Мінські угоди

- 09.06.2021 11:04
Порошенко закликав замінити Мінські угоди

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що Мінські угоди необхідно замінити. На його думку, чинній владі слід запропонувати альтернативу документу, а не критикувати досягнення минулого команди.

«Я твердо переконаний, що сьогодні вони вже не говорять про погане мінському процесі. Вони кажуть, що його не треба ні в якому разі скасовувати, його треба модернізувати. Перед тим, як критикувати, запропонуйте щось інше. Нічого поки у вас не виходить », - заявив колишній український лідер, відзначивши, що Мінські угоди мають певну« цінність »для санкцій проти Росії.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неприйнятність спроб України провести ревізію Мінських угод.

Збройний конфлікт у Донбасі триває більше шести років. У квітні 2014 року влада України почали силову операцію проти Донецької і Луганської народних республік (ДНР і ЛНР), які проголосили незалежність від Києва після зміни центральної влади. Україна звинувачує Росію в окупації частини Донбасу і підтримки сепаратизму. Москва претензії Києва відкидає.

Платинова Буковина

Ключові слова: заява Порошенко АТО, червень 2021

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