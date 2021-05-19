



Во время экскурсии на водопад погиб школьник - 02.06.2021 12:49

Экскурсия на водопад закончилась трагически. На Стрийщине погиб 12-летний ученик шестого класса одной из львовских школ.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии. Мэр Львова Андрей Садовый в "Фейсбуке" 2 июня от общины города выразил соболезнования родным ребенка.

Ученик 6 класса подошел близко к водопаду. Мальчик внезапно поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи оказались неэффективными. Спасти ребенка не удалось.

В школе шокированы инцидентом. Сейчас комментариев организаторы смертельной экскурсии не предоставили.

По информации управления образования области, по данному факту будет проведено расследование. Депутаты Львовского городского совета выразили соболезнования родным и близким ребенка.

Платинова Буковина

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