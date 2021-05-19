Во время экскурсии на водопад погиб школьник- 02.06.2021 12:49
Экскурсия на водопад закончилась трагически. На Стрийщине погиб 12-летний ученик шестого класса одной из львовских школ.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии. Мэр Львова Андрей Садовый в "Фейсбуке" 2 июня от общины города выразил соболезнования родным ребенка.
Ученик 6 класса подошел близко к водопаду. Мальчик внезапно поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи оказались неэффективными. Спасти ребенка не удалось.
В школе шокированы инцидентом. Сейчас комментариев организаторы смертельной экскурсии не предоставили.
По информации управления образования области, по данному факту будет проведено расследование. Депутаты Львовского городского совета выразили соболезнования родным и близким ребенка.
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