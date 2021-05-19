



Слідчі поліції повідомили про підозру чернівчанину у викраденні мотоцикла - 25.05.2021 11:45

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 травня цього року до поліції звернувся 21-річний чернівчанин і повідомив про те, що невідома особа незаконно заволоділа його мотоциклом «Spark», який був припаркований на розі вулиць Кобилянської та Вірменської.

Співробітники Чернівецького районного управління поліції переглянули відео з камер спостереження із закладів поблизу місця, де був скоєний злочин та завдяки цим записам встановили, де після викрадення порушник залишив мотоцикл. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний житель Чернівців.

Слідчі поліції повідомили про підозру чернівчанину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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