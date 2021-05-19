На Буковині слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо працівниці ломбарду

- 31.05.2021 12:41
На Буковині слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо працівниці ломбарду

Протягом півтора року 25-річна буковинка, перебуваючи на посаді касира-експерта в ломбарді, внесла зміни до комп’ютерної програми з відомостями про клієнтів установи. Завдяки таким незаконним діям жінка заволоділа ввіреним майном громадян на суму майже 75 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що з серпня 2019 року раніше судима за вчинення крадіжки жителька села Карапчів працювала в кредитній установі касиркою-оцінювачем. До її обов’язків входив прийом, оцінка та зберігання цінних речей. Маючи доступ до автоматизованої системи обробки даних про клієнтів, працівниця ломбарду змінила налаштування в комп’ютерній програмі та заносила туди завідома неправдиву інформацію про речі та предмети, які зберігалися тут під заставою. Таким чином, жінка привласнила ввірене громадянами майно на суму майже 75 тисяч гривень, 35 тисяч з яких – компенсувала.

Здійснивши низку оперативних заходів та слідчих дій, правоохоронці зібрали необхідну доказову базу протиправної діяльності касирки ломбарду. Слідчі поліції повідомили їй про підозру та за їх клопотанням суд обрав жінці запобіжний захід у вигляду домашнього арешту.

Буковинці інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- частиною 2, 3 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- частиною 1, 3 статті 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

- частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчих поліції обвинувальний акт затверджено прокурором та направлено для розгляду до Чернівецького окружного районного суду.

Правопорушниці загрожує до восьми років позбавлення волі.


 

Платинова Буковина

Ключові слова: покарання за крадіжку з ломбарда

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