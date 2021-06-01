Фейки та чутки про коронавірус

- 01.06.2021 02:39
Фейки та чутки про коронавірус

Серед мешканців СНД особливою популярністю користуються чутки про шкоду вакцин від коронавируса. Найпопулярніші з подібних неперевірених тверджень визначили і назвали аналітики Центру Захисту.

При цьому найбільш популярний слух про щеплення - уявлення про те, що щеплення може призвести до безпліддя (39 відсотків від усіх постів репоста по темі). Далі в списку йдуть псевдомедичні чутки (лікування імбиром, горілчані інгаляції і так далі), вони зустрічаються в 23 відсотках публікацій.

Найпопулярніший в соцмережах фейк за весь період - історія про неіснуючого лікаря Юру, який нібито працював в Ухані і близько знає і сам коронавірус, і способи боротьби з ним. В цілому серед користувачів в мережі вкрай високою популярністю користувалися історії від людей, які повідомляють щось з-за кордону ( «лист Поліни» з Італії і звернення доктора Колосова).

У список також увійшли фейковий новини, розхожі домисли і помилки, народні рецепти самолікування. Всього дослідники зібрали 244 фейк, найактивніше вони поширюються в особистому спілкуванні в месенджерах.

Раніше соціальна мережа Facebook повідомила про те, що перестане видаляти пости про те, що коронавірус був створений в лабораторії. Рішення представник соцмережі пояснив поточними розслідуваннями про природу COVID-19 і консультаціями з експертами в сфері охорони здоров'я. У минулому соцмережа блокувала подібні публікації, вважаючи їх фейковий.

Платинова Буковина

Ключові слова: Фейки про коронавірус, чутки

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