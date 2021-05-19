Депутата вигнали з засідання парламенту через вузькі брюки

- 31.05.2021 12:20
Депутата вигнали з засідання парламенту через вузькі брюки

У Танзанії жінку-депутата Міхаель Сіхлве (Michael Sichlwe) виставили із засідання парламенту через занадто обтягуючих брюк. Про це повідомляє BBC News.

Колега депутата Хусейн Амар (Hussein Amar) висловив претензії до її зовнішнього вигляду. Він звернув увагу на яскравий колір її топа і нібито занадто вузькі брюки і зазначив, що одяг багатьох жінок викликає глузування у парламентаріїв. Депутат закликав спікера парламенту попросити Сіхлве покинути засідання. Амар процитував правила, згідно з якими жінкам в парламенті Танзанії дозволяється носити штани, проте вони не повинні бути дуже облягають.

Спікер парламенту Джоб Ндугаі (Job Ndugai) підтримав прохання чоловіка. «Іди переберися, а потім можеш знову до нас приєднатися», - сказав він Сіхлве. Після цього депутат залишила засідання. Через інцидент кілька жінок-депутатів заявили про несправедливість такого рішення і назвали цей інцидент дискримінаційним.

29 травня іспанську пошту звинуватили в расизмі і руйнівний і контрпродуктивно ставленні до проблеми рівності. Державна поштова служба Іспанії представила набір з чотирьох марок, присвячений різним відтінкам шкіри. Таким чином відомство хотіло привернути увагу до расового нерівності, однак разом цього викликало хвилю критики з боку активістів.

Платинова Буковина, Чернівці

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