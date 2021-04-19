



Популярний в TikTok тренд спотворив обличчя дівчини і засліпив її на одне око - 10.05.2021 14:05

Британська блогерша провела популярну в TikTok б'юті-процедуру в домашніх умовах і залишилася з знівеченої шкірою. Відповідна інформація з'явилася на The Sun.

21-річна Тіллі Уітфельд (Tilly Whitfeld) знялася в телешоу «Великий брат» з блакитною керамічною маскою на щоках, через що викликала подив у шанувальників. Тоді дівчина вирішила пояснити фанатам, навіщо вона приховувала обличчя під час зйомок, і опублікувала Селфі, показавши почервонілу шкіру.

У пості британка пояснила, що хотіла позбутися від рубців на обличчі за допомогою трендового в TikTok домашнього голковколювання. Однак, за словами Уітфельд, процедура пройшла невдало і привела до утворення пухирів і висипу на її обличчі. Крім того, наголошується, що телезірка тимчасово осліпла на одне око через що утворився набряку.

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Згідно з матеріалом, блогерша зіткнулася з інфекцією, внаслідок якої її обличчя «змінилося до невпізнання». В описі до опублікованого знімку вона порекомендувала передплатникам не повторювати процедури за порадами блогерів. «Краще зверніться до професіонала», - уклала вона.

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