Популярний в TikTok тренд спотворив обличчя дівчини і засліпив її на одне око

- 10.05.2021 14:05
Популярний в TikTok тренд спотворив обличчя дівчини і засліпив її на одне око

Британська блогерша провела популярну в TikTok б'юті-процедуру в домашніх умовах і залишилася з знівеченої шкірою. Відповідна інформація з'явилася на The Sun.

21-річна Тіллі Уітфельд (Tilly Whitfeld) знялася в телешоу «Великий брат» з блакитною керамічною маскою на щоках, через що викликала подив у шанувальників. Тоді дівчина вирішила пояснити фанатам, навіщо вона приховувала обличчя під час зйомок, і опублікувала Селфі, показавши почервонілу шкіру.

У пості британка пояснила, що хотіла позбутися від рубців на обличчі за допомогою трендового в TikTok домашнього голковколювання. Однак, за словами Уітфельд, процедура пройшла невдало і привела до утворення пухирів і висипу на її обличчі. Крім того, наголошується, що телезірка тимчасово осліпла на одне око через що утворився набряку.
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Згідно з матеріалом, блогерша зіткнулася з інфекцією, внаслідок якої її обличчя «змінилося до невпізнання». В описі до опублікованого знімку вона порекомендувала передплатникам не повторювати процедури за порадами блогерів. «Краще зверніться до професіонала», - уклала вона.

У квітні жінка вколола ботокс і залишилася з паралізованим особою. Монтані Морріс (Montanna Morris) розповіла, що для лікування дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) косметолог запропонував їй вколоти ботокс, знімає напругу м'язів. Блогерша погодилася на ін'єкції, проте в кінці процедури виявила, що у неї паралізувало обличчя.

Платинова Буковина

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