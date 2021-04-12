У мигдальних горіхів виявили дивовижне корисна властивість

- 19.04.2021 09:30
У мигдальних горіхів виявили дивовижне корисна властивість

Калорійність мигдалю, яка засвоюється, істотно відрізняється від його зазначеної калорійності, з'ясували вчені з Університету Торонто. Отримані результати допоможуть «реабілітувати» мигдальний горіх в очах тих, що худнуть, хоча його переваги в цілому безперечні - це хороше джерело рослинного білка і поживних речовин.

У дослідженні взяли участь 22 чоловіків і жінки, у яких відзначався високий холестерин. Учасникам дослідження було запропонована дієта з низьким рівнем насичених жирів і холестерину. В меню добровольців на місяць ввели 75 грамів мигдалю. Потім горіхи з раціону прибрали на тиждень. Після перерви учасникам знову на місяць ввели мигдаль, але зменшили порцію мигдалю на половину, а другу половину замінили випічкою - солодким кексом, який за вмістом білка, клітковини і жирів не поступається горіху. Зробили тижневу перерву і знову учасники мали з'їдати добавку - тільки вже мигдаль повністю замінили на кекси.

Згідно з отриманими даними, після перетравлення приблизно 20% калорій з жиру мигдалевого горіха залишилися неабсорбованими - дослідники зрозуміли це з зразків стільця учасників дослідження. В результаті вживання мигдалю скоротилося споживання калорій на 2% .Іспитуемие не набрали вагу за весь період дослідження. Повні результати дослідження опубліковані в журналі Mayo Clinic Proceedings.

Ключові слова: калорійність мігдалю, мігдаль калорійність

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