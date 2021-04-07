



Вакцинація вакциною Pfizer південнокорейського виробництва почнеться 18 квітня - 16.04.2021 11:08

В Україні вакцинація від коронавируса препаратом Comirnaty компанії Pfizer південнокорейського виробництва почнеться в неділю, 18 квітня. Про це сьогодні на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Читай також: В Україні може бути 25 тисяч випадків COVID на добу, - Степанов .

Першими щеплення вакциною Comirnaty отримають мешканці та працівники будинків для людей похилого віку. Потім вакцинувати цим препаратом будуть співробітників ГСЧС і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації. Україна сьогодні отримала 117 тисяч доз вакцин від коронавируса компанії Pfizer.

Їх будуть використовуватися для повного комплексу щеплення. Тобто половина вакцин буде використана для першої дози, решта - для другої. Нагадаємо, що за механізмом COVAX наша країна до кінця травня має отримати близько 1,7 млн ​​доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва. Всього за механізмом COVAX в Україну доставлять 8 млн доз препаратів від різних виробників. Читай також: Зеленський схвалив створення Національного плану COVID-вакцинації Раніше повідомлялося, що з початку пандемії в Україні станом на ранок 16 квітня 2021 року була підтверджена 1 921 243 випадки СOVID-19. Одужали 1 465 820 осіб, а 39 096 - померли. Продовжували хворіти 416 328 осіб.

Норвегія і Німеччина відзвітували про смертях серед отримали щеплення від коронавируса літніх людей, МОЗ інших країн звітують про побічні ефекти. Чи означає це, що вакцина Pfizer небезпечна?

Як експерти пояснили повідомлення про смерті від вакцини Pfizer.

Повідомлення про побічні ефекти і ускладнення, що виникають від застосування вакцини від коронавирусной інфекції Comirnaty, розробленої Pfizer спільно з німецькою BioNTech, можуть бути пов'язані з типом вакцини або з тим, що її застосовують на уразливих групах населення, вважають опитані РБК вірусологи і експерти сфери охорони здоров'я.

Про смертях серед тяжкохворих пацієнтів будинків престарілих та інтернатів, які отримали щеплення від COVID-19, раніше повідомляли влади Норвегії та Німеччини. Повідомлялося про смерть трохи більше 30 людей. За словами опитаних експертів, поки не можна зробити висновок про те, що повідомлення про смерті серед отримали вакцину в країнах ЄС безпосередньо пов'язані з цим щепленням.

За словами інфекціоніста, доктора медичних наук Миколи Малишева, їх поява може бути пов'язано з тим, що вакцинацію в країнах ЄС почали з вразливих категорій населення.

«Вакциною почали прищеплювати старих, літніх людей. Будинки для людей похилого віку, інтернати ... Вони можуть вмирати, мати різні ускладнення просто за власним віковою статусу, і вакцина тут ні при чому », - сказав він, додавши, що потрібно уважно аналізувати загальну статистику по всіх категоріях населення.

Поки немає жодного випадку смерті, коли доведено, що він пов'язаний із застосуванням вакцини Pfizer або Moderna, заявив в розмові з РБК фахівець з вакцин, директор центру Глобальної вірусологічної мережі і радник ВООЗ, професор Університету Джорджа Вашингтона Костянтин Чумаков.

«Всі ці повідомлення, які є, - це абсолютна нісенітниця. Коли ви застосовуєте вакцину до великої кількості людей, в тому числі літнім, хтось із них помре. Але це зовсім не означає, що вони померли від вакцини », - сказав Чумаков

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