



Слідчі поліції завершили розслідування наїзду автомобіля на пішоходів-підлітків у Чернівцях - 01.04.2021 11:40

Нагадаємо, на початку березня на вулиці Топорівській обласного центру водій автомобіля «Renault» допустив наїзд на двох неповнолітніх хлопців, які стояли на узбіччі дороги. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Чернівецького районного управління поліції з’ясували обставини автопригоди, повідомили кермувальнику про підозру та скерували до суду обвинувальний акт.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом ДТП з потерпілими, правоохоронці оглянули місце аварії, опитали очевидців, а також призначили низку автотехнічних і судово-медичних експертиз

За результатами проведеної роботи поліцейські встановили, що 55-річний водій автомобіля «Renault», маючи невеликий стаж керування транспортним засобом, неправильно застосував прийоми керування і допустив наїзд на двох хлопців, віком 14 і 15 років. Один з потерпілих отримав легкі тілесні ушкодження, інший – травми ніг.

Висновки експертиз підтвердили, що на момент ДТП автівка була технічно справною, а водій – тверезим.

29 березня співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Чернівецького районного управління поліції повідомили кермувальнику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Також поліцейські склали обвинувальний акт, вручили його підозрюваному та скерували до суду для розгляду.

Платинова Буковина

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