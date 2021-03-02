Ситуацію з коронавірусом в Україні назвали близькою до критичної- 24.03.2021 13:04
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький назвав близькою до критичної ситуацію з пандемією коронавируса в країні, передає УНІАН.
«В даний час епідемічна ситуація близька до критичної. Країна продовжує встановлювати антирекорди: за останню добу госпіталізовано 5438 осіб, померло 342 пацієнта », - заявив Радуцький.
У трьох областях - Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій - пікова смертність перевищила аналогічні показники осінньої хвилі приблизно вдвічі.
За словами депутата, подібна динаміка очікує всю країну, до піку третьої хвилі пандемії залишилося кілька тижнів.
За останніми даними, з початку пандемії в Україні зареєстровано 1 579 906 заражених коронавірусів. Померли 30 773 пацієнта, одужали 1 276 272 людини.
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