Ситуацію з коронавірусом в Україні назвали близькою до критичної

- 24.03.2021 13:04
Ситуацію з коронавірусом в Україні назвали близькою до критичної

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький назвав близькою до критичної ситуацію з пандемією коронавируса в країні, передає УНІАН.

«В даний час епідемічна ситуація близька до критичної. Країна продовжує встановлювати антирекорди: за останню добу госпіталізовано 5438 осіб, померло 342 пацієнта », - заявив Радуцький.

У трьох областях - Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій - пікова смертність перевищила аналогічні показники осінньої хвилі приблизно вдвічі.

За словами депутата, подібна динаміка очікує всю країну, до піку третьої хвилі пандемії залишилося кілька тижнів.

За останніми даними, з початку пандемії в Україні зареєстровано 1 579 906 заражених коронавірусів. Померли 30 773 пацієнта, одужали 1 276 272 людини.

Платинова Буковина

Ключові слова: коронавірус статистика березень 2021, 24.03.21, Україна

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