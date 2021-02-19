Тіна Тернер перенесла інсульт та попрощалася з фанатами- 15.03.2021 12:53
Американська співачка і актриса Тіна Тернер попрощалася з фанатами в новому документальному фільмі про неї. Про це повідомляє The Sun з посиланням на картину від телеканалу Sky.
У стрічці 81-річна виконавиця заявила, що останні роки свого життя хоче провести далеко від публіки і камер. Крім того, лауреатка восьми премій «Греммі» зізналася, що страждає від посттравматичного розладу через домашнього насильства, якому піддавалася в шлюбі з першим чоловіком, музикантом Айком Тернером.
Відомо, що в 2013 році поп-зірка перенесла інсульт, а через три роки після цього у неї діагностували рак кишечника. Через побічних ефектів знаменитість вдалася до гомеопатичних засобів, проте це лише погіршило її стан. Незабаром у Тернер розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 роки їй пересадили нирку.
У 2018 році повідомлялося про самогубство першого сина співачки. 59-річний Крейг Тернер застрелився в своєму будинку в Каліфорнії. Він працював агентом з нерухомості в долині Сан-Фернандо.
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