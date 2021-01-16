



Вчені виявили нові докази в ході розслідування пандемії в Ухані - 01.02.2021 14:17

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявили нові докази в ході розслідування причин появи пандемії COVID-19 в Ухані. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на американського зоолога Пітера Дашака, що бере участь в роботі місії ВООЗ.

Дашак зазначив, що дані докази стосуються ролі ринку морепродуктів у виникненні пандемії. Він розповів, що вчені побували в Уханьского інституті вірусології, ринку Байчачжоу і ринку морепродуктів Хуанань.

Зоолог підкреслив, що ринок морепродуктів в Ухані під час пандемії виявився недоторканим. «Люди пішли в поспіху, вони залишили обладнання, вони залишили посуд, вони залишили докази того, що відбувалося, і це те, на що ми дивилися», - сказав Дашак, додавши, що це значно спростило фахівцям ВООЗ роботу.

Він заявив, що раніше китайським вченим вдалося виявити місця, де були взяті перші проби з коронавірусів. В ході розслідування було встановлено, що перші важкохворі пацієнти були безсимптомні заразилися, а також ті, у кого хвороба була виражена слабо.

Дашак не став розповідати подальші подробиці розслідування. Однак він зазначив, що в ВООЗ близькі до розгадки причин і механізму виникнення і поширення пандемії коронавирусной інфекції.

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