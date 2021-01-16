Доктор Мясников назвав ідеальний продукт харчування

- 03.02.2021 15:11
Доктор Мясников назвав ідеальний продукт харчування

Лікар і телеведучий Олександр М'ясников, більш відомий як Доктор Мясников, назвав ідеальний продукт харчування, в якому він не бачить жодної вади. Йдеться про бобових, розповів експерт в ефірі телеканалу.

Перш за все, пояснив фахівець, бобові містять багато клітковини, без якої організм не зможе обійтися. Клітковина також знижує ризик онкологічних і серцево-судинних захворювань. Крім того, бобові містять рослинний білок, необхідний гіпертонікам.

При цьому продукт низькокалорійний, а також містить вітаміни групи В і мікроелементи: селен і калій, також необхідний при гіпертонії. «Я ось навіть намагаюся знайти якусь шкоду від бобових. Ніякого, крім метеоризму », - зазначив Мясников, додавши, що і від останнього можна позбутися, якщо замочувати бобові з вечора і варити з ранку без солі.

Раніше фахівець назвав ліки, яке варто прибрати з домашньої аптечки. За його словами, це засіб від тиску, частий прийом якого може привести до інфаркту, інсульту і гострої ниркової недостатності.

Ключові слова: кращий продукт харчування

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