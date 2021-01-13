



Чи достатньо ви отримуєте білка? Ознаки того, що організму його не вистачає - 25.01.2021 11:31

Недостатнє споживання білка послаблює організм, знижує ефективність його імунної системи, - але за якими ознаками можна зрозуміти, що важливого поживної речовини вам не вистачає?

Білок часто називають будівельним матеріалом доброго здоров'я. Він необхідний організму для виконання безлічі життєво важливих функцій, включаючи підтримку відновлення м'язів, стабілізацію рівня цукру в крові і управління почуттям голоду, регенерацію шкіри, ріст здорового волосся і нігтів. Брак цього життєво важливого поживної речовини може негативно впливати практично на всі аспекти здоров'я, від маси тіла до настрою.

«Нестача білка в раціоні дуже шкідливий: його дефіцит провокує« ефект доміно »в організмі, повільно, один за іншим, викликаючи довгострокове пошкодження внутрішніх органів», - попереджають експерти .

Як зрозуміти, що організм не отримує достатньо білка? Фахівці називають декілька ознак.

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Погіршення зовнішнього вигляду. Якщо тіло тривалий час не отримує необхідну йому кількість білка, це стає помітно по погіршення стану шкіри, волосся, нігтів. Шкіра стає схильною до сухості і лущення, починає запалюватися. Волосся втрачає блиск і еластичність, стає тьмяним, ламким, виглядають плоскою масою. Нігті також починають розшаровуватися і ламатися.

Ненормальний голод. Ви їли лише годину тому і знову зголодніли? Можливо, в харчуванні дуже мало білка і жиру, зате багато вуглеводів. Якщо, наприклад, ви поснідали чашкою пластівців або з'їли булочку, запивши її підсолодженим кави, ваш рівень цукру в крові спочатку різко підскакує, а потім падає, змушуючи організм знову шукати їжу. Основний прийом їжі повинен включати 40% білків, 30% жирів і 30% вуглеводів, констатують дієтологи.

Втома. Ще один можливий ознака того, що організму не вистачає білка.

«Правильне споживання білка змушує не спати, тоді як його дефіцит білка викликає не тільки спад енергії в тілі, а й стан туману в мозку, відсутність бажання що-небудь робити», - повідомили медики.

Перепади настрою. Стабільно «рівне» настрій наш мозок підтримує, використовуючи хімічні речовини нейротрансмітери, що забезпечують передачу сигналів між нервовими клітинами. Багато речовин, в свою чергу, складаються з амінокислот, які є будівельними блоками білка. Коли в організмі не вистачає білка, це порушує роботу нейротрансмітерів. Як наслідок, знижується

рівень дофаміну і серотоніну, ви можете відчувати себе пригніченим або надмірно агресивною.

Здуття живота і затримка води. Набряклість - один із наслідків дефіциту білка в раціоні.

«Білок необхідний для підтримки адекватного балансу рідини всередині і поза клітинами тіла. Його недолік викликає набряки на животі, ногах і щиколотках, освіта мішків навколо очей », - відзначили експерти.

У той же час, якщо тіло починає затримувати воду і виникає здуття живота, вони радять звернутися до лікаря. Крім дефіциту білка, набряклість може викликатися порушенням функцій нирок. Фахівці повинні встановити точну причину

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