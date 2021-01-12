



Найрезонансніші порушення при переміщенні цигарок та алкоголю через митний кордон України за 2020 рік - 21.01.2021 16:45

За 2020 рік працівники Митниці виявили738 випадків порушень при переміщенні тютюну та тютюнових виробів.

Загалом вилучено понад 100,1 млн шт цигарок на загальну суму понад 93,2 млн грні понад 18 тонн тютюну на загальну суму майже 5,2 млн грн.

Найрезонанснішими випадками сталивиявлення Одеською митницею 747 тис. пачок цигарок у контейнері з тканиною вОдеському порту та 592 тис. пачок цигарок серед чаю в Чорноморському порту.

Також в 2020 році виявлено 163 випадкипорушень митних правил при переміщенні спирту та алкогольних напоїв.

Загалом вилучено понад 134 тис. л спирту та алкогольних виробів на загальну сумумайже 7,7 млн грн. (126,8 тис. л спирту на суму 5,5 млн. грн і 7,3 тис. лалкогольних напоїв на суму понад 2,2 млн. грн).

Серед найбільших порушень - виявленняОдеською митницею факту надання неправдивої інформації про переміщення 126 тис.літрів коньячного спирту з Кіпру та виявлення Галицькою митницеюнезадекларованих 480 літрів віскі.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини