У Нових Бросківцях спіймали шахрая- 20.01.2021 11:01
Поліція Сторожинеччини повідомила чоловіку про підозру у вчиненні шахрайства
21-річний житель міста Сторожинець, увійшовши в довіру до потерпілого, заволодів його майном. За скоєне правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.
До поліції звернувся 60-річний житель села Нові Бросківці та повідомив, що у липні 2020 року житель міста Сторожинець взяв у нього три мобільних телефони, щоб відремонтувати та до цього часу не повертає.
Співробітники відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції розшукали чоловіка, на якого вказав потерпілий, та зібрали докази його причетності до шахрайських дій.
Слідчі поліції повідоми правопорушнику про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
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