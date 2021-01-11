Самые интересные и свежие новости футбола Украины 2020

- 11.01.2021 10:57
Самые интересные и свежие новости футбола Украины 2020

 

Следующие последние новости футбола Украины обязательно стоит узнать всем ценителям данного вида спорта и активным беттерам. Неожиданностей очень много.

 

Самые важные и свежие новости футбола Украины

Сезон премьер-лиги подошел к экватору, и ведущие клубы отправились на рождественские каникулы. Несмотря на развивающуюся эпидемию COVID – первые 13 туров вышли захватывающими со своими героями и неудачниками, поэтому регулярно появлялись интересные и новости футбола Украины и всего мира про футбол. Уже очень скоро украинский футбол вернется на зеленые поля стадионов, а болельщики увидят новые лица в любимых командах.

Итоги первой части сезона

Среди лидеров наблюдается традиционная борьба между Шахтером и Динамо. Горняки отстают на 1 очко. За третье место борется сразу 3 команды – Десна, Зоря и Ворскла.

Приятно удивил Колос, который всего на 5 очков отстает от заветной бронзы, а ведь команда ставила задачу лишь удержаться в премьер-лиге. Подобные новости футбола Украины и мира всегда радуют болельщиков, ведь традиционно сильная игра заведомо слабых команд привлекает внимание.

Главным неудачником можно назвать ФК Львов. Сезон 18-19 окончен на шестом месте, сейчас борьба за зону вылета, лишь на 1 очко выше закрывающего таблицу СК Днепр. Об этом неоднократно писали свежие новости футбола Украины.

Самые громкие трансферы

Зимние каникулы всегда отмечаются массой переходов, не исключение и рождественский перерыв 20 года. В этом плане новости футбола Украины и всего мира про футбол преподносят множество сюрпризов. Уже сейчас можно выделить такие приобретения:
- Милевский переходит в Рух. Легендарный форвард сборной Украины и Динамо подписал двухлетний контракт. Клуб надеется удержаться в премьер-лиге, до заветного 11 места всего 1 очко.
- Талантливый легионер шахтера Тайсон точно уходит из клуба зимой. Ведутся переговоры по трансферу с несколькими крупными клубами Европы и Азии.
- Ворскла теряет лидера команды креативного полузащитника Ндиайе. Сейчас идут переговоры с Вест Хэмом и Брагой. Сам футболист выступает за переход в столь известные европейские клубы.
- Динамо запланировало очень активную трансферную зиму. Фланговый бразильский защитник Сидклей уже на сборах команды. Молодой талант из Узбекистана - Яхшибоев заинтересовал Удинезе и Лиль, но именно Динамо надеется перехватить полузащитника.

 

Скандалы и перспективы премьер-лиги

 

Подобные новости футбола Украины и всего мира точно стоит узнавать из первых уст. Главным информационным поводом последних недель стал матч заключительного 13 тура Шахтер – Ингулец. Ужасное состояние поля не позволило провести игру. Система обогрева не работала, так как эффективный прогрев занял бы 3-4 дня, у клуба попросту не было 60 тысяч долларов. Рассмотрев дело комитет присудил техническое поражение хозяевам, Шахтер заполучил заветные 3 очка и +3 в статистику забитых и пропущенных голов.

Приход Мирча Луческу в Динамо разъярил фанов клуба, о чем неустанно гласили все новости футбола в Украине. Однако череда успешных игр, лидерство в премьер-лиге скрасило недовольство. Впрочем, в 13 туре опять не обошлось без эксцессов. За недопустимые высказывания со стороны ультрас, клубу пришлось опять извиняться. Более подробно о подобных инцидентах помогут узнать актуальные новости футбола Украины сегодня.

ФК Верес заявил о себе не только проходом в 1/4 кубка Украины, но и фактически забронировал себе место в премьер-лиге сезона 21-22 годов. Уже подыскивается подходящий стадион. Авангард находится на реконструкции, поэтому первые полгода клуб вероятно проведет на стадионе Изотоп, рассчитанном всего на 3000 сидячих мест. Если регулярно читать последние новости футбола Украины, то можно будет одним из первых узнать решение данной проблемы.


Ключові слова: новости футбола Украины

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Хлопець пограв в сніжки біля пам'ятника і отримав ніж у спину від пенсіонерки У місті Ізмаїл Одеської області України чоловік пограв з сином в
- 16.01.2021 15:14
Китайська вакцина: що відомо? Китайські вакцини отримали схвалення з боку наукового співтовариства і важливих партнерів країни, що і
- 15.01.2021 11:31
Китайська вакцина від ковіда виявилася ефективною на 79% Перший китайський розробник вакцини від коронавируса нового типу - "Сінофарм" - відзвітував
- 15.01.2021 09:40
Слідчі буковинської поліції повідомили держслужбовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди Правоохоронці Чернівецької області затримали посадовця обласного управління Держпраці, який отримав від
- 14.01.2021 15:10
За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд товарообіг України 2020 статистика
- 14.01.2021 11:15
Кофемашина Saeco выливает кофе в поддон, а не в чашку. В чем причина? Фото Иногда кофе варит нормально, и чаще тормозит варка кофе из молотого кофе.
- 13.01.2021 13:03
Зеленський запросив Маска на Україну після твіти про Королеві Маск відреагував на твіт «Роскосмосу». Держкорпорація нагадала, що
- 13.01.2021 11:54
Обзор казино (Украина), 3 лучших сайта для успешной игры в игровые автоматы Обзор лучших казино, которые принимают игроков Украины.
- 12.01.2021 12:37
Как делать ставки на спорт онлайн в букмекерской конторе Регистрируйтесь на сайте лучшего букмекера, пополняйте счет и делайте ставки по ходу матчей
- 12.01.2021 10:46
Вази у стилі Лофт. Ціни виробника. Доставка по всій Україні Фарконе - производство керамических изделий
- 11.01.2021 13:59

Всі новини