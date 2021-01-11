



Самые интересные и свежие новости футбола Украины 2020 - 11.01.2021 10:57

Следующие последние новости футбола Украины обязательно стоит узнать всем ценителям данного вида спорта и активным беттерам. Неожиданностей очень много.



Самые важные и свежие новости футбола Украины

Сезон премьер-лиги подошел к экватору, и ведущие клубы отправились на рождественские каникулы. Несмотря на развивающуюся эпидемию COVID – первые 13 туров вышли захватывающими со своими героями и неудачниками, поэтому регулярно появлялись интересные и новости футбола Украины и всего мира про футбол. Уже очень скоро украинский футбол вернется на зеленые поля стадионов, а болельщики увидят новые лица в любимых командах.

Итоги первой части сезона

Среди лидеров наблюдается традиционная борьба между Шахтером и Динамо. Горняки отстают на 1 очко. За третье место борется сразу 3 команды – Десна, Зоря и Ворскла.

Приятно удивил Колос, который всего на 5 очков отстает от заветной бронзы, а ведь команда ставила задачу лишь удержаться в премьер-лиге. Подобные новости футбола Украины и мира всегда радуют болельщиков, ведь традиционно сильная игра заведомо слабых команд привлекает внимание.

Главным неудачником можно назвать ФК Львов. Сезон 18-19 окончен на шестом месте, сейчас борьба за зону вылета, лишь на 1 очко выше закрывающего таблицу СК Днепр. Об этом неоднократно писали свежие новости футбола Украины.

Самые громкие трансферы

Зимние каникулы всегда отмечаются массой переходов, не исключение и рождественский перерыв 20 года. В этом плане новости футбола Украины и всего мира про футбол преподносят множество сюрпризов. Уже сейчас можно выделить такие приобретения:

- Милевский переходит в Рух. Легендарный форвард сборной Украины и Динамо подписал двухлетний контракт. Клуб надеется удержаться в премьер-лиге, до заветного 11 места всего 1 очко.

- Талантливый легионер шахтера Тайсон точно уходит из клуба зимой. Ведутся переговоры по трансферу с несколькими крупными клубами Европы и Азии.

- Ворскла теряет лидера команды креативного полузащитника Ндиайе. Сейчас идут переговоры с Вест Хэмом и Брагой. Сам футболист выступает за переход в столь известные европейские клубы.

- Динамо запланировало очень активную трансферную зиму. Фланговый бразильский защитник Сидклей уже на сборах команды. Молодой талант из Узбекистана - Яхшибоев заинтересовал Удинезе и Лиль, но именно Динамо надеется перехватить полузащитника.

Скандалы и перспективы премьер-лиги

Подобные новости футбола Украины и всего мира точно стоит узнавать из первых уст. Главным информационным поводом последних недель стал матч заключительного 13 тура Шахтер – Ингулец. Ужасное состояние поля не позволило провести игру. Система обогрева не работала, так как эффективный прогрев занял бы 3-4 дня, у клуба попросту не было 60 тысяч долларов. Рассмотрев дело комитет присудил техническое поражение хозяевам, Шахтер заполучил заветные 3 очка и +3 в статистику забитых и пропущенных голов.

Приход Мирча Луческу в Динамо разъярил фанов клуба, о чем неустанно гласили все новости футбола в Украине. Однако череда успешных игр, лидерство в премьер-лиге скрасило недовольство. Впрочем, в 13 туре опять не обошлось без эксцессов. За недопустимые высказывания со стороны ультрас, клубу пришлось опять извиняться. Более подробно о подобных инцидентах помогут узнать актуальные новости футбола Украины сегодня.

ФК Верес заявил о себе не только проходом в 1/4 кубка Украины, но и фактически забронировал себе место в премьер-лиге сезона 21-22 годов. Уже подыскивается подходящий стадион. Авангард находится на реконструкции, поэтому первые полгода клуб вероятно проведет на стадионе Изотоп, рассчитанном всего на 3000 сидячих мест. Если регулярно читать последние новости футбола Украины, то можно будет одним из первых узнать решение данной проблемы.

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