На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід. Ймовірна диверсія!

- 09.01.2021 13:44
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід. Ймовірна диверсія!

У Полтавській області стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород, можливі аварійні відключення газу. На відновлення газогону може піти декілька днів.

Аварія сталася о 15.50 біля селища Калайдинці Лубенського району.

Оновлено о 22.00. На місці розгерметизації є незначне смолоскипна горіння висотою до 1 м над землею. Газопостачання припинили до 16 населених пунктів.

Оновлено о 19.30. Аварія, яка призвела до вибуху на підприємстві, локалізована. Зараз планується провести розслідування для встановлення причин аварійної ситуації, оператор ГТС не виключає диверсію

- Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує Оператор газотранспортної системи України (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу с. Калайдинці.

Можливі аварійні відключення газу. Будь ласка, якщо газ буде відключений, переконайтеся, щоб всі газові конфорки були закритими. Це дуже важливо! - повідомила прес-служба АТ Лубнигаз.

Так, за попередньою інформацією надзвичайна ситуація зачепила газорозподільні станції Новаки і Вишневе.

Правоохоронці встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформація про постраждалих немає, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Вибух в Чабанах
Вночь на 15 вересня в Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі. Близько 00.10 люди почули чуйний гул. Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром пригоди, в мережі скаржилися на те, що важко дихати через сморід.

Виявилося, що в районі села Чабани прорвало газову трубу в поле діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу.

Газопровід Уренгой-Помари-Ужгород (УПУ) - експортний газопровід, який з'єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища Західного Сибіру з Ужгородом. Далі газ транспортується до Центральної і Західної Європи.

Платинова Буковина

Ключові слова: вибух газа Україна, газогін Полтава

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