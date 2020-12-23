Килимами та штучними щелепами: як ремонтують дороги в Харкові

- 30.12.2020 13:38
Килимами та штучними щелепами: як ремонтують дороги в Харкові

Харківські активісти, щоб привернути увагу шляховиків, самостійно змайстрували дорожні знаки, щоб попереджати один одного про непроїзних ділянках дороги. А в самому Харкові качки переплутали ями зі ставком і оселилися прямо посеред дороги.

У деяких харків'ян терпець увірвався і автомобілісти застелили розбитий асфальт справжніми килимами. Жартують - і дорожникам повагу і ходова вціліє.

Якщо головні проспекти і вулиці в Харкові ремонтують, то згорнути на кілька метрів убік - асфальт закінчується. Вулиця Барабашова веде до Київського районного суду Харкова, потік автомобілів безперервний - ями глибиною на полколеса. Дорогу два роки тому латали, кажуть мешканці мікрорайону, але асфальт розсипався за декілька місяців, і стало ще гірше.

У спальному районі на Салтівці дорожньої техніки ніколи не бачили, кажуть місцеві. Скаржилися в мерію, але результату - нуль. Тому зібралися і відремонтували дорогу самі - чим могли і як могли.

Паралельно з відремонтованої вулицею Академіка Павлова - другорядна дорога, яка веде до багатоповерхівок. Там ями - метр завдовжки, з десяток сантиметрів глибиною. На проспекті Правди в самому центрі міста - асфальт вибитий до покладеної в радянські часи бруківки. Через дорогу йде реконструкція зоопарку на 2 млрд грн., А ось до ремонту дороги поруч у чиновників все не доходять руки.

У міськраді свої плани по ремонту доріг поки не озвучили. А харків'яни, між тим, вже склали список найгірших доріг, латаних турботливими харків'янами підручними матеріалами. Разом з килимами та картоплею топ зайняла дорога на Харківський тракторний завод - місцевий стоматолог замостив ями цементними щелепами, які залишилися після клієнтів.

Платинова Буковина

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