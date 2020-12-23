



В Іспанії виставили на продаж найстрашнішу в світі квартиру - 08.01.2021 12:23

В іспанському Мадриді на продаж виставили найстрашнішу в світі квартиру, як прозвали її користувачі соцмереж. За нерухомість в настільки жалюгідному стані просять 105 тисяч євро (9,5 мільйона рублів)..

Квартира знаходиться в районі Абрантес. В оголошенні йдеться, що вона вміщує чотири спальні, повністю обладнану ванну кімнату, вітальню з терасою і кухню з підсобним приміщенням. Поруч з будинком є ​​автобусна зупинка і метро.

Однак інтернет-користувачі вважають, що інтер'єри квартири нагадують декорації до фільму жахів. Судячи по знімках, нерухомості необхідний капітальний ремонт. Приміщення з обшарпаним стінами, все в грязі і кіптяви більше нагадують занедбаний бункер, а не житло.

Раніше Іспанія увійшла в список країн, де українці найчастіше купують закордонну нерухомість. Очолили рейтинг Португалія, Греція, Кіпр і Мальта.

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