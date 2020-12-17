В Україні антибіотики продаватимуть по електронним рецептами

- 23.12.2020 12:45
В Україні антибіотики продаватимуть по електронним рецептами

Міністерство охорони здоров'я збирається ввести електронну систему продажу спеціальних ліків, в тому числі і для продажу деяких антибіотиків.

Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Це також стосується інсуліну, препаратів для імуносупресії і препаратів, що містять наркотичні речовини.

"Наступним кроком будуть антибіотики, які будуть продаватися виключно за електронними рецептом ... Ця система електронних рецептів є частиною цифрових перетворень, які ми запустили. Ми розробляємо зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня він почне працювати", - сказав Степанов.

За його словами, через збільшення самовільного вживання антибіотиків МОЗ також підсилює контроль за аптеками і змінює правила продажу ліків.

"Держлікслужбі було надано відповідне доручення про контрольні заходи, які вони повинні виконуватися. Одна з них - паперові рецепти лікаря повинні зберігатися в аптечних установах протягом одного року, щоб Держлікслужба в будь-який момент могла провести перевірку відпустки відповідних антибіотиків", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в липні 2020 стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я очікує, що перехід на систему 2D-кодування лікарських засобів для запобігання їх фальсифікацій, завершиться через 2-2,5 року. Тоді ж глава МОЗ повідомив, що в Україні триває впровадження системи електронних рецептів для боротьби з неконтрольованим відпусткою лікарських засобів і з небезпечним самолікуванням.

Платинова Буковина

Ключові слова: антибіотики за рецептом нові правила в Україні

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