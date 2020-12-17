



Біткоін встановив новий історичний максимум - 17.12.2020 15:43

Тільки за добу криптовалюта біткоіни зросла на 13,86% і 17 грудня досягла позначки в 22,14 тисячі доларів.

Про це повідомляється в даних Coindesk.

"Вночі криптовалюта влаштувала" гойдалки ": спочатку склала 22,13 тисячі доларів близько 5 ранку за Києвом, після чого впала до 21,75 до 6 ранку. З того моменту вартість почала зростати і досягла максимуму в 22,33 тисячі доларів в 08: 30 по Києву ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з 7:37 вартість тримається на рівні вище 22 тисяч, за станом на 9:13 вона дорівнює 22,26 тисячі доларів і продовжує зростати.

Нагадаємо, курс біткоіни різко виріс в кінці 2017 року: в жовтні він перевищив 5 тисяч доларів, в листопаді - 10 тисяч доларів, а в середині грудня майже досяг 20 тисяч доларів. Після цього криптовалюта почала дешевшати.

11 травня 2020 року біткоіни пережив третій "халвінг": розмір винагороди за додавання нового блоку в блокчейн знизився вдвічі - до 6,25 BTC.

В Україні з квітня 2020 року діє закон про фінмоніторинг. Крім іншого, він ввів перевірку операцій з криптовалюта на суму понад 30 тисяч гривень, а також блокування кріптокошельков і конфіскацію криптовалюта за порушення.

Платинова Буковина

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