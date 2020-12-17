Біткоін встановив новий історичний максимум- 17.12.2020 15:43
Тільки за добу криптовалюта біткоіни зросла на 13,86% і 17 грудня досягла позначки в 22,14 тисячі доларів.
Про це повідомляється в даних Coindesk.
"Вночі криптовалюта влаштувала" гойдалки ": спочатку склала 22,13 тисячі доларів близько 5 ранку за Києвом, після чого впала до 21,75 до 6 ранку. З того моменту вартість почала зростати і досягла максимуму в 22,33 тисячі доларів в 08: 30 по Києву ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що з 7:37 вартість тримається на рівні вище 22 тисяч, за станом на 9:13 вона дорівнює 22,26 тисячі доларів і продовжує зростати.
Нагадаємо, курс біткоіни різко виріс в кінці 2017 року: в жовтні він перевищив 5 тисяч доларів, в листопаді - 10 тисяч доларів, а в середині грудня майже досяг 20 тисяч доларів. Після цього криптовалюта почала дешевшати.
11 травня 2020 року біткоіни пережив третій "халвінг": розмір винагороди за додавання нового блоку в блокчейн знизився вдвічі - до 6,25 BTC.
В Україні з квітня 2020 року діє закон про фінмоніторинг. Крім іншого, він ввів перевірку операцій з криптовалюта на суму понад 30 тисяч гривень, а також блокування кріптокошельков і конфіскацію криптовалюта за порушення.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 25.12.2020 16:11
- 23.12.2020 16:59
- 23.12.2020 12:45
- 23.12.2020 12:36
- 22.12.2020 17:57
- 22.12.2020 16:39
- 22.12.2020 13:53
- 22.12.2020 11:36
- 21.12.2020 15:30
- 21.12.2020 09:32