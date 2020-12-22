



Гривня різко обвалилася - 22.12.2020 11:36

НБУ опустив національну валюту на 38 копійок по відношенню до євро і на 21 долара. На міжбанку гривня також швидко здає позиції.

Національний банк України на середу, 23 грудня, знизив курс гривні на 21 копійку по відношенню до долара і відразу на 38 копійок до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 22 грудня.

Таким чином, офіційний курс гривні знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до максимуму з початку вересня.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2825,13 гривень (+0,2122 грн).

- 100 євро - 3456,69 гривень (+0,3858 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 20 копійок до 28,43 гривень за долар, курс в покупці до 28,40 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 23 копійки до 34,69 гривень за євро.

Раніше повідомлялося, що НБУ різко збільшив скупку валюти на міжбанку. Центробанк скористався падінням долара і скупив американської валюти на 300 млн доларів

Платинова Буковина, Чернівці

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