Харківські студенти спалили долари і вимагали звільнити міністра освіти

- 21.12.2020 09:32
Харківські студенти спалили долари і вимагали звільнити міністра освіти

Спалили "долари" в знак протесту. Це - акція харківського студентства проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. За словами учасників акції, папірці із зображенням долара символізують податки украінцевв, що зараз використовуються неефективно. По крайней мере, в галузі освіти.

Освіта - це наша власність. І ми, українці, які не дамо спалюваті нашу власність. Ми Хочемо будуваті сильно, незалежну та Заможне країну
Гарячі папірці, які уособлюють іноземну валюту, кидають в коробку кольори національного прапора. Студенти переконані: замість реформи вищої освіти, яка декларується, отримують модель старої системи - ще радянської. І перш за все - через призначення Сергія Шкарлета міністром освіти

ДЕНИС ШАПОВАЛОВ, учасник акції

Це людина, яка, м'яко Кажучи, що не Підходить для цієї посади. Це людина, яка буде руйнувати освіту. Це протеже Табачника, его друг, и ми бачили, як Табачник справлявся, и історія особиста Сергія Шкарлета каже нам про ті, что Це не буде хороший министр и це Сильний кидок назад
У харківській акції "Стоп, Шкарлет! Не дамо знищити освіту" взяли участь близько півсотні осіб. Зібралися в центрі, на площі Свободи. Прийшли з плакатами "Шкарлет out" і "Ні деградації вищої освіти". Згадали новоспеченого міністра і звинувачення в плагіаті, які той досі не спростував

ДАРЬЯ, учасниця акції

ВІН є представником регіональної влади, перебіжчіком, и ми Вважаємо, что людям, Які писали незаконним Шляхом свои наукові роботи, и зараз требует от нас проходити Перевірки на антіплагіат. І це Цілком нормально. А Самі пишуть свои наукові роботи без Дотримання ціх вимог и це Фактично крадіжка чужих праць
Харківська акція - частина Всеукраїнського руху молоді проти призначення Сергія Шкарлета.

Подібні їй відбулися в Києві, Одесі, Луцьку, Кропивницького, Одесі та Львові.

Ключові слова: акція проти Шкарлета, студенти спалили долари, новини Харків

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