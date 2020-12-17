



Ставки на спорт: как выбрать лучшую стратегию - 22.12.2020 13:53

В сложные времена люди стараются найти дополнительный источник дохода. Ставки на исход спортивных событий в букмекерской конторе являются идеальной возможностью монетизировать умение правильно составлять прогнозы. В наше время поставить на спорт легко, достаточно найти в сети официальный ресурс букмекерская контора фаворит. Не нужно бежать в ближайший офис бк, делать ставки можно из дома.

Перед беттором встает другой вопрос - как правильно делать ставки на спорт. Ответ на него подразумевает наличие внятной стратегии для заключения пари с букмекером. Ошибка в выборе стратегии может привести к плачевным результатам.

На сегодняшний день существует несколько проверенных стратегий в ставках на спорт:

- гол во втором тайме футбольного поединка;

- ставка на явного фаворита в теннисе;

- ставка на победу фаворита в баскетбольной четверти;

- количество желтых карточек в футбольном поединке;

- брейк в теннисном поединке.

Рассмотрим эти стратегии подробнее.

Гол во втором тайме футбольного поединка

Стратегия разработана для футбольных поединков и работает исключительно в режиме live-ставок. Каждый день беттор должен мониторить букмекерские линии и отмечать для себя все поединки, в которых участвует явная команда фаворит. Причем фаворит должен играть на домашней арене.

Ход игры в выбранных поединках нужно отслеживать. Для ставок подойдут матчи, в которых фаворит играет нулевую ничью к 70-75 минуте. Именно в это время в линии лайв коэффициент на гол команды-фаворита оценивается от 2.00 до 2.45.

Фавориты включают дополнительные обороты и забивают победный мяч в последние десять-пятнадцать минут поединка. Статистические данные подтверждают эту теорию. В современном футболе 27 процентов голов забиваются в последние минуты матча.

Ставка на явного фаворита в теннисе

Теннисисты-фавориты проигрывают первые сеты "ноунеймам" достаточно часто. Это связано с недооценкой соперника. Получив жесткий удар в первом сете, фавориты регулярно отыгрываются во втором. В режиме лайв, на победу фаворита в такой ситуации коэффициенты идут в линии от 2.00.

Во время небольшого перерыва между сетами, у беттора достаточно времени для анализа действий фаворита. Идеально, если у пользователя будет возможность лично посмотреть видео трансляцию поединка. Стратегия показывает прекрасные результаты в долгосрочной перспективе.

Победа фаворита в баскетбольной четверти

Базовые принципы стратегии повторяют предыдущую. Фаворит в баскетбольном поединке редко проигрывает две-три четверти подряд. Любителю ставок необходимо в ходе предварительной работы отобрать несколько матчей, где есть явный фаворит. К таким относятся команды, на победу которых котировки не превышают 1.25 -1.35.

По статистике, команда-фаворит выигрывает хотя бы одну четверть в поединке, даже в проигранном. Задача найти такой матч и дождаться значения коэффициента на победу фаворита в четверти от 1.65.

Количество желтых карточек в футбольном матче

В росписи практически на каждый футбольный поединок присутствуют ставки на "тотал желтых карточек". Стратегия базируется на тщательном анализе стиля игры команд. Есть футбольные коллективы, которые предпочитают жестким прессингом вынуждать игроков соперника ошибаться. Зачастую такой способ отбора мяча приводит к нарушениям и желтым карточкам.

Если арбитр, которому выпал жребий судить встречу, предпочитает показывать много предупреждений - матч идеально подходит под стратегию. Для заключения пари, поединки лучше искать в чемпионатах Португалии, Франции и Англии.

Ставки на брейк в теннисном поединке

Теннисисты-фавориты регулярно цепляют подачу соперника. Это называется брейк. Ситуации для возникновения брейка встречаются в первом сете. Фавориты стремятся быстро решить судьбу поединка с аутсайдером, поэтому брейки в первом сете случаются часто.

Когда на подаче аутсайдер, нужно дождаться, пока он выиграет один розыгрыш мяча. Букмекерский коэффициент на брейк фаворита в такой ситуации превышает отметку 2.00. Когда в поединке случился брейк, его нужно исключать для дальнейших ставок.

Всі новини