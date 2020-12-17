Ставки на спорт: как выбрать лучшую стратегию

- 22.12.2020 13:53
Ставки на спорт: как выбрать лучшую стратегию

В сложные времена люди стараются найти дополнительный источник дохода. Ставки на исход спортивных событий в букмекерской конторе являются идеальной возможностью монетизировать умение правильно составлять прогнозы. В наше время поставить на спорт легко, достаточно найти в сети официальный ресурс букмекерская контора фаворит. Не нужно бежать в ближайший офис бк, делать ставки можно из дома.
Перед беттором встает другой вопрос - как правильно делать ставки на спорт. Ответ на него подразумевает наличие внятной стратегии для заключения пари с букмекером. Ошибка в выборе стратегии может привести к плачевным результатам.

На сегодняшний день существует несколько проверенных стратегий в ставках на спорт:
- гол во втором тайме футбольного поединка;
- ставка на явного фаворита в теннисе;
- ставка на победу фаворита в баскетбольной четверти;
- количество желтых карточек в футбольном поединке;
- брейк в теннисном поединке.

Рассмотрим эти стратегии подробнее.

Гол во втором тайме футбольного поединка

Стратегия разработана для футбольных поединков и работает исключительно в режиме live-ставок. Каждый день беттор должен мониторить букмекерские линии и отмечать для себя все поединки, в которых участвует явная команда фаворит. Причем фаворит должен играть на домашней арене.
Ход игры в выбранных поединках нужно отслеживать. Для ставок подойдут матчи, в которых фаворит играет нулевую ничью к 70-75 минуте. Именно в это время в линии лайв коэффициент на гол команды-фаворита оценивается от 2.00 до 2.45.
Фавориты включают дополнительные обороты и забивают победный мяч в последние десять-пятнадцать минут поединка. Статистические данные подтверждают эту теорию. В современном футболе 27 процентов голов забиваются в последние минуты матча.

Ставка на явного фаворита в теннисе

Теннисисты-фавориты проигрывают первые сеты "ноунеймам" достаточно часто. Это связано с недооценкой соперника. Получив жесткий удар в первом сете, фавориты регулярно отыгрываются во втором. В режиме лайв, на победу фаворита в такой ситуации коэффициенты идут в линии от 2.00.
Во время небольшого перерыва между сетами, у беттора достаточно времени для анализа действий фаворита. Идеально, если у пользователя будет возможность лично посмотреть видео трансляцию поединка. Стратегия показывает прекрасные результаты в долгосрочной перспективе.

Победа фаворита в баскетбольной четверти

Базовые принципы стратегии повторяют предыдущую. Фаворит в баскетбольном поединке редко проигрывает две-три четверти подряд. Любителю ставок необходимо в ходе предварительной работы отобрать несколько матчей, где есть явный фаворит. К таким относятся команды, на победу которых котировки не превышают 1.25 -1.35.
По статистике, команда-фаворит выигрывает хотя бы одну четверть в поединке, даже в проигранном. Задача найти такой матч и дождаться значения коэффициента на победу фаворита в четверти от 1.65.

Количество желтых карточек в футбольном матче
В росписи практически на каждый футбольный поединок присутствуют ставки на "тотал желтых карточек". Стратегия базируется на тщательном анализе стиля игры команд. Есть футбольные коллективы, которые предпочитают жестким прессингом вынуждать игроков соперника ошибаться. Зачастую такой способ отбора мяча приводит к нарушениям и желтым карточкам.
Если арбитр, которому выпал жребий судить встречу, предпочитает показывать много предупреждений - матч идеально подходит под стратегию. Для заключения пари, поединки лучше искать в чемпионатах Португалии, Франции и Англии.

Ставки на брейк в теннисном поединке

Теннисисты-фавориты регулярно цепляют подачу соперника. Это называется брейк. Ситуации для возникновения брейка встречаются в первом сете. Фавориты стремятся быстро решить судьбу поединка с аутсайдером, поэтому брейки в первом сете случаются часто.
Когда на подаче аутсайдер, нужно дождаться, пока он выиграет один розыгрыш мяча. Букмекерский коэффициент на брейк фаворита в такой ситуации превышает отметку 2.00. Когда в поединке случился брейк, его нужно исключать для дальнейших ставок.

 

Ключові слова: Ставки на спорт, как выбрать стратегию ставок?

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Чернівцях влада не знає кількості пільговиків в транспорті, але вже планує списати на це 80 мільйонів Ініціативу заплановано на 2021 рік.
- 25.12.2020 16:11
Кандидата на посаду голови облради Бойко узгоджували з Папієвим Поки демократично налаштовані буковинці святкують перемогу своїх улюблених політичних сил на місцевих виборах, за лаштунками «політичного театру» готується реванш
- 23.12.2020 16:59
В Україні антибіотики продаватимуть по електронним рецептами Міністерство охорони здоров'я збирається ввести електронну систему
- 23.12.2020 12:45
Яценюк за підтримки Кремля складає конкуренцію Медведчуку Хоча рейтинги обох політиків близькі до нуля, йдеться не про вибори, а
- 23.12.2020 12:36
Турція - в червоній зоні. Що робити по приліту туристу? МОЗ вніс Туреччину в "червоний" список: що робити після повернення з відпочинку?
- 22.12.2020 17:57
Антикризові заходи на період період period локдауну в Україні Банкам рекомендували реструктуризувати кредити позичальників, що мають
- 22.12.2020 16:39
Гривня різко обвалилася Національний банк України на середу, 23 грудня, знизив курс гривні на 21 копійку по
- 22.12.2020 11:36
Хто може стати заступниками міського голови Чернівців Міський голова Чернівців Роман Клічук пропонує на посади своїх заступників
- 21.12.2020 15:30
Харківські студенти спалили долари і вимагали звільнити міністра освіти Освіта - це наша власність. І ми, українці, які не дамо спалюваті нашу
- 21.12.2020 09:32
Біткоін встановив новий історичний максимум Тільки за добу криптовалюта біткоіни зросла на 13,86% і
- 17.12.2020 15:43

Всі новини