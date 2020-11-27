В Харкові на одному мосту столкнулися 10 автівок- 13.12.2020 09:58
Щонайменше три аварії сталися на проспекті Льва Ландау в Харкові увечері 12 грудня: попередньо, водії не змогли утримати машини на вкритому льодом мосту.
За підрахунками кореспондента Суспільного, на Комунальному мосту о 19:00 стояли десять розбитих авто. Аварії сталися на одному відрізку в сотню метрів.
У першій групі розбитих авто: два легкових Volkswagen, Toyota і поруч - позашляховик Mercedes. Через двадцять метрів - мікроавтобус Volkswagen, "Славута" і легкова Skoda. Ще далі - "Москвич", кросовер Mazda і легкова Toyota.
Пасажир легковика Volkswagen Олександр Волков розповів: їхав разом з сином, коли той відчув, що машину заносить.
Як розповіли патрульні, які оформляють ДТП, травмованих в результаті цих зіткнень немає.
Коментарі (0)
Другие новости:
В роботі YouTube і сервісів Google стався глобальний збій На проблеми з доступом до YouTube і сервісів Google скаржилися
- 14.12.2020 15:24
- 14.12.2020 15:24
На яку роботу кличуть українців в Чехії 2020-2021 Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для
- 14.12.2020 10:30
- 14.12.2020 10:30
У мера Харкова Кернеса відмовили нирки Не працюють обидві нирки. Він на
- 11.12.2020 16:50
- 11.12.2020 16:50
Як отримати ФОП 8000 гривень допомоги? + зразок заяви! Одноразову компенсацію витрат бізнесу не будуть надавати, якщо
- 10.12.2020 12:54
- 10.12.2020 12:54
Качка в помаранчевій глазурі З качкою завжди багато клопоту, зате і спогадів про соковитою, пахнючем апельсинами птиці вистачить на рік вперед
- 09.12.2020 14:37
- 09.12.2020 14:37
Маланка у Красноїльску 2021 відбудеться у карантин та локдаун вдень 14 січня усі маланкарі приходять у центр села та проводять
- 04.12.2020 17:43
- 04.12.2020 17:43
Як Джо Байден пережив нещастя і накопичив мільйони доларів «Протягом всього нашого життя ми з Джилл мріяли про те, щоб купити будинок на пляжі
- 01.12.2020 17:13
- 01.12.2020 17:13
Горілковий король: біографія нового мера міста Чернівці Романа Клічука У Чернівцях найбільш масштабна заплутана ситуація - в місті давно усунули обраного
- 01.12.2020 09:25
- 01.12.2020 09:25
Вибори мера Чернівців 2020: переміг Роман Клічук На виборах мера Чернівців у другому турі перемагає підприємець, кандидат
- 30.11.2020 17:36
- 30.11.2020 17:36
Який ризик заразитися коронавірусів на морозі? За словами медика, вірус живе кілька секунд при погоді в
- 27.11.2020 16:56
- 27.11.2020 16:56