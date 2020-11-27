



В Харкові на одному мосту столкнулися 10 автівок - 13.12.2020 09:58

Щонайменше три аварії сталися на проспекті Льва Ландау в Харкові увечері 12 грудня: попередньо, водії не змогли утримати машини на вкритому льодом мосту.

За підрахунками кореспондента Суспільного, на Комунальному мосту о 19:00 стояли десять розбитих авто. Аварії сталися на одному відрізку в сотню метрів.

У першій групі розбитих авто: два легкових Volkswagen, Toyota і поруч - позашляховик Mercedes. Через двадцять метрів - мікроавтобус Volkswagen, "Славута" і легкова Skoda. Ще далі - "Москвич", кросовер Mazda і легкова Toyota.

Пасажир легковика Volkswagen Олександр Волков розповів: їхав разом з сином, коли той відчув, що машину заносить.

Як розповіли патрульні, які оформляють ДТП, травмованих в результаті цих зіткнень немає.

Платинова Буковина, Чернівці

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