На яку роботу кличуть українців в Чехії 2020-2021- 14.12.2020 10:30
Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавируса і карантинних обмежень.
Найчастіше українцям пропонують роботу на заводі, також попитом користуються водії. Про це пишуть аналітики Jooble.
Яку роботу пропонують українцям в Чехії:
робочі на завод;
будівельники;
водії категорії С, Е;
зварювальники;
монтажники.
Яку роботу шукають українців в Чехії:
різноробочі;
зварювальник;
покоївка;
електрик;
водій-далекобійник.
Відзначимо, через карантин і пандемії багато українських заробітчан повернулися в Україну. При цьому після відновлення економічної діяльності ряд країн відкрили вакансії для співробітників з інших країн, в тому числі і України. Традиційно найбільш затребувана серед трудових мігрантів країна - Польща. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/rabota-dlya-ukrainskih-zarobitchan-kakih-specialistov-zhdut-v-chehii-724149.html
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