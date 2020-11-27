



На яку роботу кличуть українців в Чехії 2020-2021 - 14.12.2020 10:30

Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавируса і карантинних обмежень.

Найчастіше українцям пропонують роботу на заводі, також попитом користуються водії. Про це пишуть аналітики Jooble.

Яку роботу пропонують українцям в Чехії:

робочі на завод;

будівельники;

водії категорії С, Е;

зварювальники;

монтажники.

Яку роботу шукають українців в Чехії:

різноробочі;

зварювальник;

покоївка;

електрик;

водій-далекобійник.

Відзначимо, через карантин і пандемії багато українських заробітчан повернулися в Україну. При цьому після відновлення економічної діяльності ряд країн відкрили вакансії для співробітників з інших країн, в тому числі і України. Традиційно найбільш затребувана серед трудових мігрантів країна - Польща. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/rabota-dlya-ukrainskih-zarobitchan-kakih-specialistov-zhdut-v-chehii-724149.html

Всі новини