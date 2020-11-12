



Як отримати ФОП 8000 гривень допомоги? + зразок заяви! - 10.12.2020 12:54

Протягом карантинних обмежень вУкраїні проводидяться різні заходи по підтримці приватних підприємців, приватного бізнесу загалом. Які ФОП зможуть отримати одноразову виплату у 8 тис. грн.? Адже як відомо, відповідний закон вступив в силу в Україні 10 грудня 2020 року.

Так, вказаний Закон у 2020-2021 роки коштом держбюджету забезпечує виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які втратили частину зарплати або доходу через введеного карантину.

Хто може отримати 8000 від держави?

Також, як повідомляється, одноразові виплати отримає і бізнес для збереження робочих місць найманих працівників. Також, передбачена одноразова компенсація витрат, понесених через сплату єдиного внеску ФОПами на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, такий вид бізнесу як харчовий - протягом терміну дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення, суб’єкти малого та середнього підприємництва сфери громадського харчування зможуть отримати державну підтримку.

Для бізнесу, роботу якого призупинили через карантин, такому бізнесу на період дії карантину та протягом одного місяця з дня його закінчення ,якщо майно було в держ оренді, продовжили дію договорів оренди комунального та державного майна, термін дії яких закінчується в період дії карантину або обмежувальних заходів.

Також, Закон скасовує стягнення плати за договорами оренди комунального та державного майна в період дії локдауну, дії карантину або обмежувальних заходів того бізнесу, діяльність якого була зупинена в зазначений період.

Крім того, на час карантину і після його закінчення НЕ будуть припиняти дію і анулювати ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем в разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

До страхового стажу особи будуть включати період, протягом якого воно отримувало допомогу по частковому безробіттю, на період карантину через пандемію коронавірусу.

Хто може отримати 8000 від держави

Найманим працівникам нададуть 8 тисяч гривень допомоги за умови:

основний вид діяльності їх роботодавця за станом на 31 жовтня 2020 року відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена;

за 3 квартал 2020 го роботодавець нараховував ЄСВ;

середня зарплата не перевищує 30 тисяч гривень;

не працюють за сумісництвом.

Для ФОПа законодавець встановиви такі вимоги:

реєстрація понад 3 місяців;

у 2020 році сплатили ЄСВ за себе, не менше ніж за 3 місяці;

основний вид діяльності за станом на 31 жовтня відповідає переліку Кабміну тих, чия робота була зупинена;

якщо вони не є ФОП та працівником одночасно.

Одноразову компенсацію витрат бізнесу не будуть надавати, якщо є борг по ЄСВ.

Як отримати допомогу 800 гривень?

мати відкритий банківський рахунок в банку за стандартом IBAN;

підключитися до Порталу Дія;

Подати через Портал Дія заяву до 21 грудня 2020 року включно.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо:

вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом;

у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці;

їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.



Як отримати 8000 грн від держави: зразок заяви:

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