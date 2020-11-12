



Як Джо Байден пережив нещастя і накопичив мільйони доларів - 01.12.2020 17:13

Дуже пощастило

«Протягом всього нашого життя ми з Джилл мріяли про те, щоб купити будинок на пляжі, де ми могли б збиратися всією сім'єю. Нам дуже пощастило, що тепер ми змогли це здійснити », - розповів Джозеф Байден про покупку річної вілли в Рехобот-Біч, штат Делавер.

Триповерховий особняк з видом на Атлантичний океан пара придбала в 2017 році, відразу після того, як політик покинув пост віце-президента. У будинку шість спалень, декілька великих веранд, патіо на задньому дворі і місце для барбекю, а також величезна їдальня. Інтер'єр оформлений в заміському стилі - прикрашений дерев'яними балками. Вартість вілли оцінюють в 1,9 мільйона доларів.

У майбутнього президента також є особняк Greenville під Вілмінгтон, штат Делавер, вартістю 2,9 мільйона доларів. Цей будинок вважається головною резиденцією родини

Землю на березі озера Байден купив в 1996 році за 350 тисяч доларів і побудував там будинок площею 636 квадратних метрів. Будучи віце-президентом, він орендував по сусідству будинок для охороняють його співробітників секретних служб за 2,2 тисячі доларів. Коли стало відомо, що у його старшого сина Бо рак мозку, Байден збирався продати віллу, щоб оплатити лікування. Однак тодішній президент Барак Обама переконав одного відмовитися від ідеї і позичив йому необхідну суму.

В американських ЗМІ активно сперечалися про те, скільки ж всього будинків у господаря сім'ї. Спочатку повідомлялося про чотирьох резиденціях, кожна з яких коштувала від трьох до 7,5 мільйона доларів. Однак згодом з'ясувалося, що у подружжя тільки два будинки, і ще два особняка вони знімали. Так, за резиденцію DuPont Greenville в Вірджинії, неподалік від Вашингтона, їм доводилося платити по 19,7 тисячі доларів на місяць. У будинку за п'ять мільйонів доларів - п'ять спалень, дев'ять ванних кімнат, спортивний зал, сауна, а також гараж на 20 машин. Раніше особняк належав Олександру Хейг, який займав пост держсекретаря в адміністрації Рональда Рейгана.

«Був дуже крутий і кожен раз з'являвся на новому кабріолеті»

Нащадок ірландських католиків, що перебралися в США ще в XIX столітті, Байден народився в містечку Скрантон, Пенсільванія. Його батько, Джозеф Робінетт Байден-старший, успадкував хороший стан. В молодості він проводив час, ходячи під вітрилом на яхтах і катаючись на розкішних автомобілях. До моменту, коли на світ з'явився Джо (старший з чотирьох дітей), його батько опинився на межі розорення. У 1950-ті чоловік і зовсім залишився без роботи, і сім'я була змушена переїхати з великого будинку в невелику квартиру.

Через деякий час Байден-старший зміг влаштуватися продавцем старих машин: сім'я стала більш-менш зводити кінці з кінцями. Старший син Джо почав брати у батька автомобілі на вихідні, щоб хизуватися перед однокурсниками. Як потім згадував один з друзів Байдена, той «завжди одягався зі смаком, був дуже крутий і кожен раз з'являвся на новому кабріолеті».



Ледве заробивши перші гроші, Джо взяв непідйомні кредити на покупку житла. «Це було моїм величезним спокусою, коли я ще навчався в старших класах», - згодом писав Байден в автобіографії. Втім, на цьому він теж заробляв досить непогано.

Так, в 1974 році за 185 тисяч доларів він купив особняк DuPont в Делавері і зробив там ремонт. Згодом віллу продали за 1,6 мільйона доларів.

«Мама, нарешті я зустріла справжнього джентльмена»

У всіх починаннях Байдена підтримує його друга дружина Джилл. Вона познайомилася з майбутнім чоловіком, ще навчаючись в університеті. На той момент Джо було 33 роки. Молодий перспективний сенатор був вдівцем з двома маленькими синами на руках. За три роки до зустрічі з Джилл в родині Байдена сталася трагедія: його дружина з однорічною донькою в переддень Різдва поїхала за ялинкою. На перехресті в них влетів вантажівку, жінка з дитиною загинули на місці.

У машині також перебували трирічна Бо і дворічний Хантер. Вони серйозно постраждали в аварії, але вижили. Джо Байден потім розповідав, що дуже важко переживав втрату: бродив вночі по місту в пошуках п'яної бійки, в якій він би міг загинути від удару ножа. Тоді брат Байдена влаштував йому побачення наосліп з Джилл.



Джилл виховувала синів Джозефа як рідних. Незабаром вони стали називати її мамою. Через чотири роки після весілля у Джилл і Джо народилася дочка Ешлі. В оточенні політика згадували, що вона була непростою підлітком, часто конфліктувала з матір'ю і балувався наркотиками. Крім цього, одного разу її заарештовували в Чикаго за «словесні погрози поліцейському». Зараз Ешлі схаменулися: запустила модний бренд Livelihood і займається соціальною роботою. Ревна католичка, разом з батьком вона їздила на аудієнцію до Папи Римського Франциску. Ешлі вийшла заміж за іудея Говарда Крейна, який старший за неї на 14 років і працює пластичним хірургом.

Сім'я Байдена не раз опинялася в центрі скандалів під час президентських перегонів. За словами майбутнього глави держави, перемогти в боротьбі за головний пост в країні йому допомогла Джилл. Жінка займалася вихованням дітей, а згодом і онуків, їздила з чоловіком на зустрічі з виборцями, встигаючи при цьому успішно будувати кар'єру. Вона викладала англійську та історію в школі та університеті, отримала дві магістерські та одну кандидатську ступінь. При цьому Джилл збирається продовжити працювати і після того, як переїде разом з чоловіком в Білий дім.

16-річна Наталі, дочка Бо Байдена і його дружини Хейлі Олівер, описувала Джилл так: «Я б сказала, що вона незвичайна бабуся. Вона дуже весела, любить приколюватися. Може, наприклад, піти на пробіжку і знайти там мертву змію. Вона покладе її в сумку і принесе додому, щоб усіх налякати ».



Выяснилось, что встречаясь с Халли, Хантер завел интрижку с другой женщиной. Впоследствии она сообщила, что у нее родился ребенок. Сын Байдена признал отцовство и стал платить алименты. В прошлом году через шесть дней после знакомства Хантер женился на режиссере из ЮАР Мелиссе Койен. В марте 2020 года у пары родился сын, который стал седьмым внуком Джо Байдена.

От первого брака у Хантера трое детей. 26-летняя Наоми — студентка юридического факультета Колумбийского университета (названа в честь дочери Джозефа Байдена, погибшей в автокатастрофе). Она активно помогала деду во время его избирательной кампании, в свое время дружила с младшей дочерью Дональда Трампа Тиффани. Еще одна дочь Финнеган — названа в честь матери Джо Байдена — студентка Университета Пенсильвании. Третья дочь Хантера Мэйси год назад закончила школу. В свободное время любит играть в баскетбол вместе с дочерью Барака Обамы Сашей.



В оточенні Байдена кажуть, що народження ще одну дитину не до тями Хантера. У розпал виборчої кампанії в мережу потрапили компрометуючі сина Байдена фотографії, на яких Хантер розважається в компанії декількох жінок. Ходили чутки, що на знімках присутні його неповнолітня племінниця Наталі і її однокласниця. Втім, ця інформація не підтвердилася.

У політиці Байден вже 44 роки, за цей час у нього з'явилося прізвисько - «Джо з середнього класу». Сам себе він звичайно називав «одним з найбідніших представників американського конгресу». Однак поступово Джозеф закріпився у вищому суспільстві. Будучи віце-президентом, в рік він отримував 200 тисяч доларів. Залишивши цю посаду, політик розбагатів. Він колесить по країні з приватними лекціями, разом з дружиною випускає книги і рік за роком збільшує свої статки.

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