Який ризик заразитися коронавірусів на морозі?

- 27.11.2020 16:56
Який ризик заразитися коронавірусів на морозі?

Мороз зводить практично до нуля ймовірність зараження коронавірусів на вулиці. Так ризик оцінив російський лікар-імунолог Владислав Перлів.
За словами медика, вірус живе кілька секунд при погоді в мінус 5-10 градусів. Інфекція не поширюється, тому що крапельки слини відразу замерзають.

Він додав, що носити маски на вулиці шкідливо, тому що в них накопичується конденсат - він заважає диханню і містить мікроби.

Раніше інші медики застерегли росіян від носіння маски на вулиці в мороз - це захисний засіб потрібно лише в місцях великого скупчення людей. Воно не зігріває в мороз, а при диханні і розмові на внутрішній стороні утворюється волога. Вологу маску рекомендується викинути і замінити на нову. Для того щоб зігрітися, краще використовувати шарф і натягнути його вище.

Крім того, маска повинна щільно прилягати до обличчя, інакше можуть виникнути проблеми із зором і синдром сухого ока, зміни на поверхні рогівки або кон'юнктивіт. За словами головлікаря московської поліклініки №46 Дениса Сєрова, уникнути цього допоможе заміна маски кожні дві-три години, а також її щільне прилягання до обличчя, тому що випаровування слізної плівки відбувається через циркуляції повітря вгору-вниз.

Платинова Буковина Чернівці

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