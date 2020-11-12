Особливості COVID-19 у дітей- 27.11.2020 15:53
Коронавірус у дітей може ховатися за видом ГРВІ або шлунково-кишкової інфекції. Такі особливості назвав головний педіатр Москви, головний лікар дитячої міської клінічної лікарні імені Башляевой Ісмаїл Османов.
COVID-19 у дітей також може протікати під маскою пневмонії без дихальної недостатності або септичного шоку, зазначив він. Контроль медиків, за словами фахівця, дозволив зменшити кількість госпіталізованих з коронавірусів дітей.
Лікар розповів, що у 110 дітей діагностували мультисистемний запальний синдром через три-чотири тижні після перенесеної інфекції. «Однією з особливостей протікання є те, що інфекція вражає кілька життєво важливих органів - насамперед легені і серце», - сказав він.
Також коронавірус в організмі дітей живе довше навіть після нормалізації стану, резюмував Османов.
Раніше в Росспоживнагляді заявили, що санітарно-епідеміологічні правила профілактики коронавируса в школах повинні діяти мінімум до кінця травня. За словами глави відомства Анни Попової, епідеміологічна ситуація влітку покаже, наскільки були ефективні вжиті заходи.
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