У мера Харкова Кернеса відмовили нирки- 11.12.2020 16:50
Меру Харкова Геннадію Кернесу, який знаходиться на лікуванні в берлінській клініці «Шаріте», стало гірше: у нього відмовили нирки. Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.
«Не працюють обидві нирки. Він на гемодіалізі. Прогнозів лікарі з приводу роботи нирок не дають, - сказав Сидоренко. - Наступного тижня буде ясно, чи вплине це на дату повернення ».
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів. В середині вересня чиновника відправили спеціальним літаком з Харкова до Берліна. У жовтні стало відомо, що аналіз на коронавірус у мера негативний.
При цьому Кернес був переобраний мером міста втретє на місцевих виборах, що пройшли в Україні 25 жовтня.
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