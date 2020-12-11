У мера Харкова Кернеса відмовили нирки

- 11.12.2020 16:50
У мера Харкова Кернеса відмовили нирки

Меру Харкова Геннадію Кернесу, який знаходиться на лікуванні в берлінській клініці «Шаріте», стало гірше: у нього відмовили нирки. Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

«Не працюють обидві нирки. Він на гемодіалізі. Прогнозів лікарі з приводу роботи нирок не дають, - сказав Сидоренко. - Наступного тижня буде ясно, чи вплине це на дату повернення ».

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів. В середині вересня чиновника відправили спеціальним літаком з Харкова до Берліна. У жовтні стало відомо, що аналіз на коронавірус у мера негативний.

При цьому Кернес був переобраний мером міста втретє на місцевих виборах, що пройшли в Україні 25 жовтня.

Ключові слова: кернес новини грудень 2020

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