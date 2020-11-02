У 2 тур виборів мера Чернівців вийшли Клічук та Міхайлишин- 12.11.2020 10:19
Хто проходить до другого туру виборів мера Чернівців
Чернівецька міська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів міського голови Чернівців.
Протокол Чернівецької міської ТВК сьогодні на засіданні комісії зачитав голова Чернівецької міської ТВК Сергій Ключук.
Так, найбільше голосів у другому турі виборів мера Чернівців набрали кандидати Роман Клічук (15317 голосів, 27,23%) та Віталій Михайлішин (11988 голосів, 21,31%).
Вони проходять до другого туру виборів.
Окрім того, голова ТВК назвав результати голосування за деяких інших кандидатів на посаду міського голови Чернівців:
Юрій Бурега – 1534 голоси
Володимир Дідух-Кобзар – 211 голос
Віталій Другановський – 5539 голосів
Юрій Ковалець – 495 голосів
Василь Максимюк – 2835 голосів
Олександр Фищук – 521 голос
Руслан Цаплюк – 823 голоси.
Михайло Яринич – 2873 голоси.
Олексій Каспрук - 10 210 голосів.
Також голова Чернівецької міської ТВК Сергій Ключук зачитав постанову про призначення другого туру виборів Чернівецького міського голови, які відбудуться 29 листопада.
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