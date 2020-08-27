У Чорнобилі у двох чоловіків вилучили 40 кілограмів радіоактивних грибів

- 02.11.2020 17:37
У Чорнобилі у двох чоловіків вилучили 40 кілограмів радіоактивних грибів

Близько 40 кілограмів грибів вилучили у двох чоловіків в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Незаконно проникли в зону відчуження жителі сусідніх сіл заявили, що збирали гриби для себе. Співробітники відомства склали протоколи за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення. У Держприкордонслужбі зазначили, що в діях чоловіків вбачаються ознаки кримінального злочину - справа в тому, що Кримінальний кодекс країни передбачає покарання за переміщення за межі зони відчуження. Порушникам заборони може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні відчуження провели випробування робота Spot американської компанії Boston Dynamics. Відзначається, що робособак прогулялася по території АЕС, а також виміряла радіацію в пунктах локалізації та захоронення відходів «Рудий ліс», «Підлісний» та «Буряківка». Для виявлення зон забруднення застосовувалися гамма-спектрометр, гіперспектральних і нейтронний датчики.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вона вважається однією з найбільших техногенних катастроф в історії. В результаті вибуху в четвертому енергоблоці станції радіоактивного опромінення зазнали майже 8,4 мільйона осіб. Навколо АЕС створена так звана зона відчуження.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: гриби з Чорнобиля

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині зафіксували 415 випадків COVID-19 За минулу добу на Буковині зафіксовано 415 нових випадків зараження коронавірусом.
- 04.11.2020 18:32
Байден висловив упевненість у своїй перемозі на виборах Трамп і Байден заявили про перемогу на виборах президента США
- 04.11.2020 16:11
На Буковині затримано посередника, який передавав хабар за ухилення від військової служби Співробітники Слідчого управління ГУНП спільно з СБУ задокументували
- 04.11.2020 14:29
В ворота ЧНУ вьехал автомобиль. Фото
- 03.11.2020 10:36
В Азербайджані знайшли заборонені ООН вірменські снаряди Противник використовує касетні снаряди, використання яких
- 02.11.2020 09:13
На Буковині померли двоє молодих хлопців
- 01.11.2020 12:01
Вибори мера Чернівців: хто має які шанси? На виборах глав обласних центрів України фаворити кампанії зазвичай відомі заздалегідь
- 26.10.2020 15:26
Як жінка схудла на 90 кг та опинилася у професійному спорті З боку прогрес був майже непомітний, але для неї самої багато що змінилося
- 22.10.2020 10:17
Землетрус стався біля берегів Аляски Про це повідомляється на сайті Центру землетрусів Аляски.
- 20.10.2020 02:15
Радикали розстріляли автобус, в якому їхали активісти громадської організації «Патріоти - за життя»
- 27.08.2020 19:36

Всі новини