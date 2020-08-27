У Чорнобилі у двох чоловіків вилучили 40 кілограмів радіоактивних грибів- 02.11.2020 17:37
Близько 40 кілограмів грибів вилучили у двох чоловіків в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.
Незаконно проникли в зону відчуження жителі сусідніх сіл заявили, що збирали гриби для себе. Співробітники відомства склали протоколи за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення. У Держприкордонслужбі зазначили, що в діях чоловіків вбачаються ознаки кримінального злочину - справа в тому, що Кримінальний кодекс країни передбачає покарання за переміщення за межі зони відчуження. Порушникам заборони може загрожувати до трьох років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні відчуження провели випробування робота Spot американської компанії Boston Dynamics. Відзначається, що робособак прогулялася по території АЕС, а також виміряла радіацію в пунктах локалізації та захоронення відходів «Рудий ліс», «Підлісний» та «Буряківка». Для виявлення зон забруднення застосовувалися гамма-спектрометр, гіперспектральних і нейтронний датчики.
Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вона вважається однією з найбільших техногенних катастроф в історії. В результаті вибуху в четвертому енергоблоці станції радіоактивного опромінення зазнали майже 8,4 мільйона осіб. Навколо АЕС створена так звана зона відчуження.
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