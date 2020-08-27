



На Буковині затримано посередника, який передавав хабар за ухилення від військової служби - 04.11.2020 14:29

Співробітники Слідчого управління ГУНП спільно з СБУ задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди групою осіб за сприяння в ухиленні від проходження військової служби.

Правоохоронці з’ясували, що 24-річний житель Глибоцького району отримував від призовників гроші та передавав їх 56-річному члену військово-лікарської комісії одного із військових комісаріатів.

Після передачі неправомірної вигоди у розмірі 3 тисячі доларів США правоохоронці затримали посередника

Наразі поліція проводить невідкладні слідчі дії. Вирішується питання повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Співробітники поліції перевіряють інших осіб на причетність до вказаного правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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