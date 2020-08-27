На Буковині затримано посередника, який передавав хабар за ухилення від військової служби

- 04.11.2020 14:29
На Буковині затримано посередника, який передавав хабар за ухилення від військової служби

Співробітники Слідчого управління ГУНП спільно з СБУ задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди групою осіб за сприяння в ухиленні від проходження військової служби.

Правоохоронці з’ясували, що 24-річний житель Глибоцького району отримував від призовників гроші та передавав їх 56-річному члену військово-лікарської комісії одного із військових комісаріатів.

Після передачі неправомірної вигоди у розмірі 3 тисячі доларів США правоохоронці затримали посередника

Наразі поліція проводить невідкладні слідчі дії. Вирішується питання повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Співробітники поліції перевіряють інших осіб на причетність до вказаного правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

Ключові слова: ухилення від військової служби Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині зафіксували 415 випадків COVID-19 За минулу добу на Буковині зафіксовано 415 нових випадків зараження коронавірусом.
- 04.11.2020 18:32
Байден висловив упевненість у своїй перемозі на виборах Трамп і Байден заявили про перемогу на виборах президента США
- 04.11.2020 16:11
В ворота ЧНУ вьехал автомобиль. Фото
- 03.11.2020 10:36
У Чорнобилі у двох чоловіків вилучили 40 кілограмів радіоактивних грибів Близько 40 кілограмів грибів вилучили у двох чоловіків в зоні відчуження
- 02.11.2020 17:37
В Азербайджані знайшли заборонені ООН вірменські снаряди Противник використовує касетні снаряди, використання яких
- 02.11.2020 09:13
На Буковині померли двоє молодих хлопців
- 01.11.2020 12:01
Вибори мера Чернівців: хто має які шанси? На виборах глав обласних центрів України фаворити кампанії зазвичай відомі заздалегідь
- 26.10.2020 15:26
Як жінка схудла на 90 кг та опинилася у професійному спорті З боку прогрес був майже непомітний, але для неї самої багато що змінилося
- 22.10.2020 10:17
Землетрус стався біля берегів Аляски Про це повідомляється на сайті Центру землетрусів Аляски.
- 20.10.2020 02:15
Радикали розстріляли автобус, в якому їхали активісти громадської організації «Патріоти - за життя»
- 27.08.2020 19:36

Всі новини