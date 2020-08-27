



Як жінка схудла на 90 кг та опинилася у професійному спорті - 22.10.2020 10:17

«Я не могла шнурки зав'язати, а тепер змагаюся з кращими»

152-кілограмова жінка схудла на 90 кілограмів і стала чемпіонкою з триатлону. Ось її секрет\



Надмірна вага перетворив життя 56-річної американки Сью Рейнольдс в пекло. Одного разу вона сказала собі: «Досить» - сіла на дієту і зайнялася спортом. Це було непросто: спочатку навіть кілька кроків викликали у неї задишку. Але жінка не здавалася і продовжувала йти до своєї мети. Через п'ять років вона не тільки скинула вагу, але і стала чемпіонкою США з триатлону. «Лента.ру» вивчила її біографію.

Сью Рейнольдс всерйоз задумалася про схуднення, коли їй було 56 років. На той час вона важила 152 кілограми, що часто ставало причиною проблем і незручностей. Їй доводилося докладати титанічних зусиль, щоб просто встати з ліжка або втиснутися в туалетну кабінку. Живіт заважав дотягнутися до ступень, тому щоранку її узував чоловік. Це було принизливо.

Рейнольдс вважає, що розповніла після того, як вийшла заміж. «Я вважала своїм обов'язком відгодувати чоловіка, який був худий, як жердина, - згадує вона. - У підсумку Брайан додав півтора кілограма, а я - все 15 ».

Другою проблемою, як не дивно, виявилася улюблена робота. Рейнольдс десять років була шкільною вчителькою, а потім створила власну освітню організацію. Вона вважала її справою всього життя, працювала майже цілодобово і постійно гризла печиво, щоб не заснути.

Жертви не були марні. Організація робила успіхи і росла. Але разом з нею зростала і талія Рейнольдс. Щоб не засмучуватися, жінка намагалася рідше дивитися в дзеркало, ніколи не зважувалася і забороняла себе фотографувати.

У мене була поважна причина для появи поганих звичок. Багато хто вважає, що люди з ожирінням безвідповідальні або про щось сумують і заїдають свою смуток. Це несправедливий стереотип

Час від часу Рейнольдс сідала на дієту - за її словами, не стільки для себе, скільки для того, щоб відповідати очікуванням оточуючих. Але запалу рідко вистачало надовго. Рано чи пізно вона приймалася за старе і набирала втрачені кілограми.

Рейнольдс дуже хотілося, щоб в цей раз у неї все вийшло. Але надії на це майже не було. «Я підозрювала, що історія повториться: спочатку я схудну, а потім знову наберу зниження ваги і ще п'ять або 10 кілограмів зверху», - розповідає вона.

Перші кроки

Після першої прогулянки Рейнольдс стала виходити на вулицю кожен день, поступово збільшуючи дистанцію. Щоб дізнаватися пройдену відстань, вона використовувала Runkeeper - мобільний додаток для любителів бігу.





Ходьба давалася їй все легше і легше, поки в один прекрасний день вона не вийшла з кімнати цілих п'ять кілометрів. В кінці жінка ледь трималася на ногах, але була жахливо щаслива і негайно розповіла синам про своє досягнення. Вони порадили їй записатися на змагання.









Фото: suereynolds.net

Неподалік проходив незвичайний забіг, організований мережею ресторанів Krispy Kreme. В середині пятикилометровой дистанції учасникам пропонувалося зупинитися і з'їсти 12 пончиків. Через надмірну вагу Рейнольдс як і раніше не могла бігати, але організатори запевнили її, що бігти не обов'язково. Головне - дістатися до фінішу.





У спортивній формі і з номером на грудях жінка відчувала себе незвично. Але відмовлятися було пізно. Вона вийшла з кімнати половину дистанції, відмовилася від пончиків (боялася, що засміють) і пішла назад. Це було непросто: на старті Рейнольдс йшла швидше, ніж зазвичай, тому на залишок шляху енергії майже не залишилося. Всі давно прибігли, а вона продовжувала йти, ледь переставляючи ноги від втоми.





Коли до фінішної прямої залишилося зовсім небагато, коментатор оголосив: «А ось і Сью Рейнольдс! Це її перший забіг на п'ять кілометрів ». «На мій потрясіння, все кинули свої справи, почали аплодувати і вітати мене», - згадує вона. Щоб подолати всю дистанцію, їй треба було 75 хвилин.





Мені подобалася радість спортсменів перед початком забігу. Мені подобалося, що серед учасників були і серйозні бігуни, і ті, хто бігає для забави, і люди на зразок мене, які ледь дотягли до фінішу. Мені подобалося, що ми на одних бігових доріжках і все підтримують один одного. І найдивніше, мені подобалося вичавлювати з свого тіла максимум





Перший успіх надихнув Рейнольдс зайнятися бігом. При вазі 121 кілограм і повній відсутності практики виходило не дуже, але вона не здавалася. Поставила додаток з біговими аудіоурокамі і точно слідувала його вказівкам. Мало-помалу тривалість її пробіжок збільшувалася. Через вісім тижнів їй вдавалося бігати по 30 хвилин без зупинки.





Рейнольдс припинила заняття лише за порадою лікаря і до сих пір вважає це помилкою. Через зменшилася фізичного навантаження жінка знову почала повніти, тому, коли через дев'ять місяців вона все ж таки зважилася порушити заборону, їй довелося починати майже з нуля.





триатлон

У квітні 2012 році Рейнольдс записалася в програму схуднення Meltdown Bootcamp і стала ходити в спортзал. Тренери стежили не тільки за її підготовкою, а й за дієтою. Це виявилося куди ефективніше, ніж поради додатки. Через три місяці вона скинула ще 14 кілограмів, знову стала бігати до того ж - займатися на велотренажері і ходити в клас аквааеробіки.





Одного разу Рейнольдс подумала, що її вправи дуже нагадують триатлон - спортивну дисципліну, в якій потрібно і бігати, і плавати, і їздити на велосипеді. «Я крутила педалі велотренажера і про себе думала:" Готуюся до триатлону, ха-ха ", - згадує вона. - Було забавно так фантазувати, але я абсолютно не збиралася всерйоз брати участь в змаганнях ».



Рейнольдс передумала, коли їй попалася книга про чоловіка з ожирінням, який захопився тріатлоном: «Я прочитала її від корки до корки і вирішила, що якщо йому це вдалося, то мені й поготів».



Коли я почала серйозно тренуватися, я помітила, що стала іншою людиною. Мені більше не доводилося просити чоловіка зав'язати мені шнурки. Я перестала уникати дзеркал. Я знайшла упевненість в собі. І не тому, що схудла або добилася якихось успіхів в тріатлоні. Вона з'явилася, коли я подолала свої страхи і зрозуміла, що мені вистачить сміливості, щоб не зупинитися



У липні 2013 року 59-річна Рейнольдс вирушила на змагання з триатлону, які проходили в Індіанаполісі. Вона важила 102 кілограми, не знала, чого очікувати, і боялася, що все скінчиться катастрофою. Раптом вона зламає ногу? Або ще гірше - добігти до серцевого нападу



Рейнольдс прийшла до фінішу останньої. Щоб подолати дистанцію, їй треба було більше двох годин. Більшість учасників фінішували на півгодини раніше, а переможниця випередила її на цілу годину. Але вона не відчувала себе програла. Їй вдалося те, про що вона навіть не мріяла.



«Як тільки я повернулася, то відразу ж записалася на інше змагання, - згадує жінка. - На цей раз у мене було дві мети: дістатися до фінішу і поліпшити результат в порівнянні з першою спробою ». І у неї це вийшло: вона скоротила час на десять хвилин.

Для початку жінка поставила на телефон додаток Weight Watchers, яке допомагає стежити за розміром порцій і правильним поєднанням білків, жирів і вуглеводів. Вона ігнорувала більшу частину його рекомендацій і продовжувала налягати на нездорову їжу. Але їла менше, і це дало результат - за дев'ять місяців її вага скоротилася на 30 кілограмів.

З боку прогрес був майже непомітний, але для неї самої багато що змінилося. Фізична активність перестала бути чимось недосяжним. Рейнольдс вперше за багато років дозволила чоловікові витягнути її на прогулянку - 100 метрів до сусіднього будинку і назад. «Я до сих пір вважаю, що це була одна з найважчих речей, яку я зробила за все життя», - зізнається вона.

Спорт

Незабаром Рейнольдс всерйоз захопилася спортом і присвячувала тренуванням все більше і більше часу. Вона знайшла тренера, якого не збентежили ні її вік, ні надмірна вага, ні погана фізична підготовка. Під його керівництвом жінка продовжувала брати участь в місцевих змаганнях, а через рік - поїхала на чемпіонат США в Мілуокі і фінішувала 29-й з 44 учасниць у своїй віковій групі.

До 2015 року Рейнольдс тренувалася шість днів в тиждень і схудла до 65 кілограмів. Найкраще їй вдавалися велогонки, а біг, з якого вона починала, залишався її слабким місцем. Тепер її раціон складався з здорової їжі на кшталт йогуртів, вівсянки, фруктів і овочів. Вона дозволяла собі розслабитися і поласувати улюбленими вафлями з кленовим сиропом не частіше разу на тиждень.

Зусилля дали плоди. У 2016 році Рейнольдс увійшла до складу американської збірної і поїхала на чемпіонат світу з триатлону. Їй самій не вірилося, що це правда. «Всього три роки тому я не могла навіть шнурки зав'язати, а тепер змагаюся з кращими спортсменами в світі», - думала вона. Їй вдалося зайняти 11-е місце

Пік спортивної кар'єри Рейнольдс припав на 2017 рік, коли її визнали однією з найкращих тріатлоністок світу в своїй віковій групі. На чемпіонаті в Роттердамі жінці вдалося фінішувати шостий, причому вона випередила всіх інших членів команди США.

У момент тріумфу я зрозуміла, що дуже змінилася. П'ять років тому я поглинала шоколадний батончик і пачку печива щоразу, коли зупинялася на заправці. А тепер моя улюблена їжа - це йогурт і вівсянка. П'ять років тому мене долали страхи, а тепер я з легкістю роблю лякали мене речі. П'ять років тому я насилу добиралася до сусіднього будинку, а тепер шоста в світі і перша в США в своїй віковій групі на чемпіонаті світу з триатлону!

Цього року поїздка на чемпіонат світу зірвалася через пандемію нової коронавирусной інфекції. Рейнольдс скористалася вимушеним перервою для бігових тренувань. Крім того, вона опублікувала книгу, в якій розповіла про своє життя.

Перетворення в спортсменку світового масштабу здавалося неймовірним навіть їй самій. «Але потім я зрозуміла, що нічого дивного в ньому немає, - пише вона. - Все можливо, коли є хоробрість, щоб вирушити в дорогу - яким би цей шлях не був ».

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