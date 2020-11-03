



В ворота ЧНУ вьехал автомобиль. Фото - 03.11.2020 10:36

Сегодня, 2 ноября, водитель автомобиля «Renault» повредил ворота ЧНУ и въехал в один из корпусов Черновицкого национального университета. Сейчас на месте ДТП работает полиция.

Для выяснения обстоятельств на место аварии выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и сотрудники Управления патрульной полиции. Предварительно правоохранители установили, что 32-летний черновчанин не справился с управлением автомобилем «Renault» и въехал в ворота Черновицкого национального университета. Не остановившись, водитель продолжил движение и допустил столкновение со зданием одного из корпусов вуза.

Во время ДТП травмирован водитель легковушки. Врачи доставили его в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «разрыв селезенки».

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Платинова Буковина, Чернівці

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