



Терорист у банку Києва 3.08 - відео затримання - 03.08.2020 15:56

Затримання терориста Сухроб Карімова, який захопив відділення банку в бізнес-центрі в Києві, потрапило на відео. Кадри опубліковані в Telegram-каналі Mash.





На записі видно, як Карімов, сидячи на стільці біля столу, розмовляє з жінкою, після чого до нього підбігають двоє чоловіків.





Раніше повідомлялося, що Карімов спілкувався з журналістом телеканалу ZiK. Силовики перехопили шнур, який вів від його ноги до рюкзака, де, за словами терориста, знаходився вибуховий пристрій. Бомба не вибухнула, ніхто не постраждав.





Карімов пригрозив підірвати бомбу в приміщенні банку в бізнес-центрі «Леонардо». Співробітники кредитної організації покинули будівлю, на місці залишився тільки керівник відділення. Поліція вступила в переговори з терористом. Він зажадав вихід в прямий ефірі телеканалів і 40 тисяч гривень. З'ясувалося, що Карімов 32 роки, він народився в Узбекистані

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