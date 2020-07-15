З початку 2020 року на воді загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 - діти, -МЧС

- 15.07.2020 16:26
З початку 2020 року на воді загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 - діти, -МЧС

З початку року на воді загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 - діти, - ГосЧС
Валерія Драгомирова
Пляж. Фото: Валерія НазаренкоПляж. Фото: Валерія Назаренко
З початку року на водних об'єктах загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 - діти.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"За оперативними даними, станом на 2 серпня на водних об'єктах України з початку року загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 - діти", - йдеться в повідомленні ГосЧС.

Також вказується, що з початку 2020 року була врятовано близько 250 осіб, в тому числі понад 30 дітей.

"На жаль, статистика свідчить про те, що громадяни нехтуючи правилами безпеки, ставлять під загрозу не тільки своє життя, а й життя своїх дітей. Адже дорослі, в першу чергу, відповідальні за те, щоб діти були проінформовані і навчені правилам безпеки, в зокрема, біля водойм ", - підкреслили в ГосЧС.

Також укзивается, що напередодні вихідних рятувальники по всій країні провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних подій на воді.

Як повідомляли Українськi Новини, 100 осіб потонули з початку червня 2020 року, включаючи 17 дітей.

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