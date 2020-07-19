Зміни в карантинних обмеженнях у Чернівцях та області

- 01.08.2020 17:39
Зміни в карантинних обмеженнях у Чернівцях та області

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641, на всій території України продовжено дію карантину до 31 серпня. Вказаний нормативно-правовий акт також визначає протиепідемічні заходи у відповідності до темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на тій чи іншій території. Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або його окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначає рівень епідемічної небезпеки за результатом оцінки епідемічних показників.

 

Як і раніше, на період дії карантину на всій території України забороняється:

· перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот;

· перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

· самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації.

 

Залежно від рівня епідемічної небезпеки, запроваджуються додаткові обмежувальні заходи.

 

Серед районів Чернівецької області до зони «жовтого» рівня епідемічної небезпеки належать Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони.

 

Кіцманський район визнано територією з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

 

Поліція закликає громадян і суб’єктів господарювання суворо дотримуватися карантинних обмежень, встановлених відповідно до наявного рівня епідемічної небезпеки.

 

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