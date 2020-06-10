



Смолій пішов ва-банк: думки експертів про гучну відставку глави Нацбанку - 07.07.2020 12:48

Глава Нацбанку України (НБУ) Яків Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з «систематичним політичним тиском». Таке рішення він прийняв відразу на наступний день після того, як Україна отримала транш в 350 мільйонів доларів від Світового банку, і незабаром після отримання 2,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Президент Володимир Зеленський вже передав на розгляд Ради проект постанови про звільнення глави НБУ. Очікується, що голосування з цього приводу відбудеться вже завтра.

Смолій пішов ва-банк: думки експертів про гучну відставку глави Нацбанку

Своєю заявою керівник НБУ застав багатьох зненацька. Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив про припинення нових інвестицій і вважає, що гривня і ціни на активи в Україні впадуть. Посли "великої сімки" заявили, що незалежний НБУ є фундаментальним досягненням держави, яке врятувало збанкрутілий банківський сектор, а підрив цієї надважливої ​​інституції був би великим кроком назад і поставив під загрозу надійність реформ і їх підтримку.

Крім того, в світлі останніх подій Мінфін прийняв рішення скасувати угоду з випуску 12-річних єврооблігацій на 1,75 мільярда доларів. «« Книги »вже були закриті, умови зафіксовані - $ 1,75 млрд. Під 7,3%. Але розміщення довелося скасувати. На цьому етапі скасування розміщення - це безпрецедентно для боргових ринків. Переоцінити негативні наслідки такої ситуації не можливо. А це вже, на моє переконання, підрив національної економічної безпеки », - прокоментував ситуацію екс-міністр фінансів, радник голови Офісу президента Ігор Уманський.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій

Смолій пішов ва-банк: думки експертів про гучну відставку глави НацбанкаРано чи пізно ця відставка відбулася б. Тому сприяли ряд чинників. По-перше, карантин і згортання кадрової політики або політики заміни старих кадрів на нових, які входять в орбіту влади. По-друге, для того щоб не розполохувати міжнародні фінансові інститути, особливо під час прийняття закону про ринок землі і так званого «антіколомойского» закону вирішили з цим не поспішати. В принципі в цих законах міститься і якийсь відповідь. Тепер якщо міжнародні фінансові інституції будуть заступати за команду Гонтарева -Рожкова-Смолій, то можна сказати, що вищевказані закони були прийняті за їхньою рекомендацією, відповідно хвилюватися тут нема про що.

Можливо, були попередні домовленості між командою Зеленського і Коломойським. Мовляв, «антіколомойскій» закон прийнятий замість зміни команди НБУ, які брали участь в націоналізації «ПриватБанку». Очевидно, сьогодні потрібно коригувати економічний курс країни, тому що ніхто не знає, що буде восени і де брати гроші. Кредитів мало, боргового навантаження багато, робочих місць немає, безробіття зростає, незрозуміла ситуація з продовженням карантину у зв'язку з епідемією коронавируса ... Так що політику НБУ, яка, можливо, була доречною п'ять років тому, доведеться міняти. Але, в цілому президенти завжди прагнули до того, щоб мати на посаді глави НБУ свого ставленика. Це було завжди. Згадайте історію, як тільки приходив новий президент він завжди змінював главу НБУ. Що стосується прізвища можливого наступника, то я не беруся гадати на «кавовій гущі». Як правило, прізвища, які називаються, ніколи ними не стають, оскільки в ЗМІ спеціально вкидаються ймовірні претенденти для того, щоб заховати реального кандидата. Такий технологічний хід. Тому навіть не буду намагатися.

Алесей Кущ, експерт Інституту GROWFORD

Я думав, що Смолій досидить до осені, тому що восени повинен був бути другий транш МВФ, а для його отримання Нацбанк повинен був розробити програму списання проблемних боргів з балансу держбанків. Навіть не реалізувати програму, а просто написати, і Україна мала б ще один мільярд доларів. Тому я думав, що операція зі зміни Смолія планувалася на вересень. Фактично це дозволило б владі вбити купу зайців: і отримати ще один транш МВФ, і поставити в керівництво Нацбанку свою людину, і списати на Смолія негатив, який накопичиться в суспільстві в зв'язку з кризою. Але глава НБУ замість цього вирішив піти в більш зручне для себе час. Смолій в даному випадку пішов ва-банк. Я вважаю, провів дуже грамотну контратаку. Тепер він йде на піку своїх досягнень: стабільний курс нацвалюти, низька інфляція, меморандум з МВФ підписаний, кілька мільярдів доларів траншу вже отримано. Банківська система стабільна, у неї рекордний прибуток, рекордні доходи. І історично низька облікова ставка - 6%. Тобто, Смолій йде на піку, і я не здивуюся, якщо ближче до вересня він очолить нову політичну силу.

Президент Володимир Зеленський не був готовий до відставки Смолія зараз. Вона для нього не на часі. Ситуація в банківській, фінансовій системі об'єктивно буде гірше з кожним місяцем. Це не буде пов'язано

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