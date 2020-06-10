



Сюрприз від коронавируса 2020: антитіл немає, але імунітет є - 10.06.2020 11:43

Коронавірус 2020 року SARS-CoV-2 підніс ще один сюрприз. На цей раз, схоже, зі знаком плюс. У вашій крові не виявили захисних антитіл після перенесеної коронавирусной інфекції? Чи не турбуйтеся - це не означає відсутність імунітету до вірусу з короною. Впевнені, що незвично протікає пару місяців назад ГРВІ - це «воно», та ось тест на антитіла до COVID-19 з вами не згоден? Швидше за все, лабораторний тест говорить правду - антитіла просто не брали участі у вашій захисту, але з цього не випливає, що ви не хворіли коронавирусной інфекцією.

Що дають нам нові дані про коронавіруси 2020?

Результати дослідження говорять про те, що насправді в популяції може бути набагато більше людей, які перенесли новий коронавірус 2020 року, ніж виявляється за допомогою ПЛР-тестів, КТ (комп'ютерної томографії) або ІФА-тестів на антитіла. Це чудова новина, яка наближає заповітні цифри захисту колективного імунітету. Але тут же виникають питання щодо популяційних досліджень на антитіла, покликані з'ясувати, скільки людей в популяції реально перенесли хворобу і який стан колективного імунітету. Ці результати з огляду на нових даних можуть бути, м'яко кажучи, далекі від реальності.

Є ще одне «але»: наявність сильного T-клітинної відповіді при Коронавіруси COVID-19 вимагає більш ретельного підходу до розробки вакцин, ефективність яких сьогодні визначається здатністю стимулювати вироблення антитіл. В іншому випадку може статися так, що вакцина, яка дає високий титр антитіл, але не підстьобує клітинну ланку, захищатиме недостатньо добре.

Для того щоб зробити остаточні висновки, потрібен час і відповіді на багато питань. Експерти звертають увагу ще на один момент: невідомо, з чим пов'язана наявність тільки T-клітинної відповіді. Можливо, ці люди просто спочатку отримали невелику дозу вірусу і тому змогли впоратися з непроханим гостем малими силами. Не виключено, що при збільшилася вірусному навантаженні їм все ж не уникнути коронавирусной інфекції. Проте, швидше за все, перебіг захворювання не буде тяжкою, адже «тренований» клітинний імунітет вдруге активується ще швидше.

Дослідники з Каролінського інституту (Стокгольм, Швеція), схоже, підтвердили те, про що багато експертів здогадувалися і подейкували давно. Вчені виявили, що у людей, які перенесли COVID-19 в легкій формі або зовсім без симптомів, немає антитіл проти білків коронавируса 2020 року, зате є SARS-CoV-2-специфічні T-клітини пам'яті. Останні, ймовірно, і відповідають за довгостроковий імунітет проти вірусу з короною.

Чому так відбувається? Ці люди заразилися коронавирусной інфекцією, але оперативно перемогли захворювання силами клітинного імунітету, не привертаючи гуморальний - досить громіздку махину вироблення антитіл. При активації гуморального імунної відповіді, після битви з противником - в нашому випадку коронавірусів 2020 року - в організмі зберігаються B-клітини пам'яті. Саме на їх захист ми розраховуємо, здаючи тести на антитіла. Проте, при клітинному імунній відповіді також утворюються клітини пам'яті - T-лімфоцити. Ці стражники вміють «дізнаватися» вірус, з яким вже зустрічалися, негайно натискаючи кнопку «пуск». Завдяки злагодженій роботі працівників клітинного імунітету запускається ланцюжок реакцій і клітини-вбивці знищують клітини-жертви, в яких завівся шкідливий вірус.

Слід зауважити, що при зустрічі з будь-яким збудником інфекції активуються обидві гілки імунітету. Найчастіше для перемоги однієї з них буває досить. Організм спочатку задіє клітинний імунітет - він менш витратний і спритніший. Якщо ж це не допомогло, то запускає синтез антитіл.

А ось «побачити», спрацював той чи інший імунітет у людини, не так і просто. Якщо на питання, запускався чи гуморальний відповідь на даний патоген, відповісти досить легко - це звичний тест на антитіла, то з клітинним справи йдуть складніше. Щоб з'ясувати, чи є у пацієнта клітинна пам'ять, доводиться проводити тривалі і трудомісткі дослідження. Рядова медична лабораторія з таким завданням навряд чи впорається - необхідне спеціальне обладнання і підготовлені співробітники.

Незважаючи на всі вищевказані складності, шведські вчені провели непрості випробування і перевірили пацієнтів з коронавірусів COVID-19. Це були люди з важкими симптомами, середньою тяжкістю хвороби і безсимптомні, а також члени їх сімей. Досліджувалася також кров донорів, зібрана в травні 2020 року. Донори, до слова, перебували в упевненості, що нічим підозрілим не хворіли, в тому числі і коронавирусной інфекцією. Як виявилося, T-клітинну відповідь мав місце у всіх перехворіли і приблизно у третини донорів. А ось антитіла знайшли лише у тих, хто хворів COVID-19 з явно вираженою симптоматикою.

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