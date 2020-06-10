



Розкрито схема шахрайства зі смартфонами Samsung - 10.06.2020 13:38

Розкрито схема шахрайства зі смартфонами Samsung

Шахраї придумали спосіб обману при покупці смартфонів Samsung в лізинг. Деталі схеми розкрив директор по маркетингу компанії Forward Leasing Василь Пітелінскій.

Зловмисники використовують для обману програму придбання нових смартфонів в лізинг Samsung Upgrade. Вона передбачає володіння девайсом за щомісячну плату, по закінченню року користувачеві пропонують або безкоштовно обміняти пристрій на нове, або доплатити різницю від початкової ціни і залишити його собі. Шахраї оформляють покупку на підставну особу і перепродують гаджет іншим людям, не підозрюють, що воно було придбано в лізинг.

«Початкове внеску програма не передбачає, тому смартфон в момент перепродажу працює нормально», - зауважив Пітелінскій. Однак через деякий час на девайс починають приходити повідомлення про необхідність внесення чергового платежу. Якщо ігнорувати їх, то пристрій блокується. Без заміни материнської плати телефону обійти блокування неможливо. За словами фахівця, подібні випадки обману були зафіксовані в шести регіонах Росії і в сусідніх країнах.

При покупці колишнього у використанні смартфона Пітелінскій радить пробивати апарат через IMEI (унікальний ідентифікатор пристрою). Таким чином можна перевірити, чи бере участь девайс в програмі лізингу. Щоб привернути увагу покупця, зазвичай шахраї реалізовують телефони за заниженою ціною. «Додатковим сигналом для вас може служити відсутність касового чека у продавця», - підсумував Пітелінскій.

В середині травня фахівці з кібербезпеки розповіли про новий вид інтернет-шахрайства, коли зловмисники змушують жертв встановлювати на смартфони шкідливі програми. Після завантаження програми шахраї отримують повний доступ до пристрою і можуть викрасти банківські кошти користувача.

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